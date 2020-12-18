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台灣高鐵今晚再開1班南下加班車 各站停全車自由座
經檢視旅客訂位狀況，台灣高鐵公司宣布將於今晚間自南港站加開1班次南下各站停靠全車自由座列車(商務車廂除外)，為南下8827車次，今晚7時15分自南港站發車，晚上9時50分抵達左營站。以加強服務旅客周末南下旅運需求，歡迎多加利用。
台灣高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次之商務車廂，均可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
台灣高鐵提醒，旅客進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）時，務必自備口罩並佩戴，同時配合量測體溫。旅客若有飲食需求，在保持社交距離或有適當阻隔設備的前提下，可在飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢仍須立即佩戴。敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。
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