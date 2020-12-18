北部雲縫露出陽光 彭啟明：今晚北部再轉濕冷到周末

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天上半天開始，陸陸續續在北部東北部有短暫空檔，雖然不是每個地方都不下雨了，靠山區或迎風面還是偶有毛毛細雨，但至少降雨的範圍和強度都顯著減弱，連宜蘭都緩和了，東北角雲量仍多偶有短暫雨，整體來說，北部終於有空檔，而且有時在雲縫中露出陽光。

他說，今晚開始，另外一波冷空氣再度南下，北部東北部又再轉為偏濕冷的天氣。這波預期會影響到周末，甚至到下周二，低溫和前幾天類似，北部空曠地區下看13-14度，都會低溫約15-16度，桃園以北可能連續四天，尤其迎風面的新北市東北角到宜蘭，南方水氣有機會北上接近，可能雨勢轉大。

彭啟明說，下周三、周四才會緩和有空檔，也稍微回溫，不過下周四、周五可能又有波冷空氣南下，這波比較偏乾冷。溫度下滑，但低溫不至於過低，預期會有幾天北部終於偏乾的天氣，會有一個較長時間幾天的空檔，預期到下周末，耶誕節到周末北部很難得略偏乾冷，也不算太冷，穿著上和最近濕冷不同。

而以上的預測都是以偏北部為主，中南部一直都相對穩定，不過溫度仍有上下的變化，今天雲量減少，清晨輻射冷卻低溫在中南部也出現12-14度，農漁民要留意溫度的波動，可能會有影響。

近期中南部都已經到都會地區溫度17-19度，白天高溫也才23-26度，和北部比較起來，南部早上的低溫常常就是北部白天的高溫，落差不小，南來北往要稍微留意。

接下來要留意再下一周，也就是跨年前的天氣型態，彭啟明說，目前在大氣環流配置上，跨年前幾天的確有一波頗強的冷空氣南下，東亞的冷高壓在那一周顯著的往南發展，許多預測模式都預報到頗低的強度，不過預報是會隨時間修正的，特別是這種10-14天的預測太長，在過去兩天一天兩次或四次的預測差異都很大，也就是變數多。

彭啟明說，因為冷空氣會多強，影響到較低緯度的台灣，變數都很多，例如冷空氣的強度在西伯利亞可以累積多少冷空氣強度，或是突然急行軍往南衝或是逐步的往南降溫，或是配合上水氣的變化，都會影響到後續的發展。

「預期對台灣影響很有機會是今年入冬的新低溫」，彭啟明說，但到底是10-12度或10度以下，仍有變數，但可能略偏濕冷。近期長江流域的上海都接近零度了，離台灣最近的福建也都10度以下了，台北也都還有14-15度，的確類似的大降溫，對身體變化或是活動安排都會造成很大影響，但也建議可以習慣在10-14天的預測中，可以加上風險的概念，可以超前部署，但也可以知道預測的意義。

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