白天出太陽高溫上看29度 吳德榮：今晚北部天氣驟變

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣減弱，北台灣最低氣溫也已明顯回升；但竹苗以南因夜間輻射冷卻效應，反而有多處的平地最低氣溫，創入冬新低。今晨截至5時平地最低氣溫包括苗栗西湖鄉12.2度，花蓮壽豐鄉12.4度，雲林虎尾鎮12.5度，新竹寶山鄉12.6度，台南後壁鄉13.2度。

他說，今天為空檔，各地多雲時晴，白天氣溫回升；僅東半部偶有局部短暫雨的機率；今晚東北季風南下，北台天氣轉變。北部15至24度、中部14至28度、南部15至29度、東部14至27度。

明天至下周一受東北季風影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕涼微冷的天氣；他說，冷空氣約比上一波弱2度，平地最低氣溫可降至14度左右，都會區最低氣溫則在16度左右。

不過，模式也模擬出周日、下周一南方有中層水氣北上，新竹以南本為多雲時晴的天氣，也因此雲量增多、並帶來局部零星降雨的機率，應持續觀察。

下周二天氣好轉、氣溫漸升，東半部有局部短暫雨的機率。下周三天氣空檔、各地多雲時晴，氣溫明顯回升。下周四另一波東北季風快速通過，乾空氣緊隨南下，北台灣為短暫雨、轉為多雲的天氣。下周五起大陸高壓影響，各地至少持續兩、三天晴朗穩定、舒適的天氣。