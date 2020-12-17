高雄跨百光年海上舞台今晚璀璨亮相 鏡球高升魔幻100

高雄跨百光年系列活動海上舞台今晚璀燦亮相，市長陳其邁率市府團隊及展演製作人宣布卡司，同時升起鏡球，交錯的雷射光束呈現高雄港獨特景致，24日起將連續11天有交響樂團、原鄉合唱團、在地樂團展演，民眾可購票搭船到海上舞台聆賞。

陳其邁表示，這是一個團隊合作，從藝術、燈光舞台，整個市府團隊全部都動起來，目的要展現高雄的美麗，高雄市將跨一百年，讓大家能夠留下一輩子深刻且美麗的回憶。

高市府強調，高雄跨年不只是一場演唱會，而是結合歷史、地景、科技、藝術與創意的時空展演。文化局表示，配合海上舞台，文化遊艇將開設專線航班，提供民眾零距離觀賞機會，展演期間每天平均11班次，預計12月19日中午12點在KLOOK網站及棧貳庫售票點同步開賣。