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高雄跨百光年海上舞台今晚璀璨亮相 鏡球高升魔幻100

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄跨百光年跨年活動海上舞台今晚璀燦亮相，同時升起閃亮的鏡球。記者劉學聖／攝影
高雄跨百光年跨年活動海上舞台今晚璀燦亮相，同時升起閃亮的鏡球。記者劉學聖／攝影

高雄跨百光年系列活動海上舞台今晚璀燦亮相，市長陳其邁率市府團隊及展演製作人宣布卡司，同時升起鏡球，交錯的雷射光束呈現高雄港獨特景致，24日起將連續11天有交響樂團、原鄉合唱團、在地樂團展演，民眾可購票搭船到海上舞台聆賞。

陳其邁表示，這是一個團隊合作，從藝術、燈光舞台，整個市府團隊全部都動起來，目的要展現高雄的美麗，高雄市將跨一百年，讓大家能夠留下一輩子深刻且美麗的回憶。

高市府強調，高雄跨年不只是一場演唱會，而是結合歷史、地景、科技、藝術與創意的時空展演。文化局表示，配合海上舞台，文化遊艇將開設專線航班，提供民眾零距離觀賞機會，展演期間每天平均11班次，預計12月19日中午12點在KLOOK網站及棧貳庫售票點同步開賣。

高雄跨百系列活動，24日首場將由衛武營國家藝術中心藝術總監簡文彬偕高雄市交響樂團與寶來國中原鄉合唱團演出，接續還有藍色狂想樂團、淺堤樂團接力演出。演出卡司另有還有金曲獎原民歌手桑布伊、原住民阿卡貝拉歐開合唱團、黃瑋傑與山寮樂隊及十鼓擊樂團、九天民俗技藝團等。

高雄跨百光年跨年活動海上舞台今晚璀燦亮相，同時升起閃亮的鏡球。記者劉學聖／攝影
高雄跨百光年跨年活動海上舞台今晚璀燦亮相，同時升起閃亮的鏡球。記者劉學聖／攝影

交響樂團 陳其邁 高雄市

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