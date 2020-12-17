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孩子有自殺意念 最晚知情的爸媽該怎麼做？

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
青少年自殺率增加，專家分析，許多青少年和父母關係疏遠，產生憂鬱甚至輕生念頭，家長往往最晚知情。建議家長充實心理衛生知識，從生活中的線索判斷孩子情緒受擾程度。圖／Pixbay
青少年自殺率增加，專家分析，許多青少年和父母關係疏遠，產生憂鬱甚至輕生念頭，家長往往最晚知情。建議家長充實心理衛生知識，從生活中的線索判斷孩子情緒受擾程度。圖／Pixbay

我國各年齡層自殺率都在下降，僅15到24歲青少年階段攀升。專家分析，許多青少年和父母關係疏遠，產生憂鬱甚至輕生念頭，家長往往最晚知情。建議家長充實心理衛生知識，從生活中的線索判斷孩子情緒受擾程度。孩子在校導師也是重要諮詢者，有些家長怕被貼上「我教的孩子有問題」標籤，不願主動詢問，但若不聞不問，更難成為懸崖邊拉住孩子的手。

台灣自殺防治學會理事長、精神科醫師李明濱分析，青少年自殺是全球趨勢，陷入情緒風暴的原因複雜，不少人起因於人際衝突，為緩解壓力投身網路世界，影響課業。

「網路帶來憂鬱。」董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨分析，青少年身心仍在發展，許多人自信心尚未建立，在社群網站上看到周遭朋友報喜不報憂，分享自己的成就或優渥的物質生活，易讓孩子覺得「我是不是不夠好？」

網路霸凌也是滋生心理疾病的溫床。葉雅馨舉例，許多孩子隻身陷在網路世界中，傷害他的言論、照片一旦露出，容易一傳十、十傳百，加深青少年的焦慮和無助。他們習慣找同齡朋友取暖，但因年紀尚輕，解決問題還不成熟，也許能得到一時慰藉，卻難根除情緒困擾。

社會環境變遷也是青少年自殺率攀升的原因，葉雅馨表示，當前時代變化太快，年輕人在許多事情上找不到可靠的依循原則，不確定怎麼做才能成功，無形間帶來更多無望感。

「爸媽是最能協助孩子的大人，但往往最晚得知孩子的狀況。」葉雅馨感嘆，許多青少年和父母關係漸行漸遠，有事不想找家人；許多爸媽也正苦尋好方法，和他們叛逆期的孩子相處，兩方壓力都大。上學時間長，她建議父母以主動出擊取代在家等答案，比如多找孩子的導師，從孩子日常交友狀況、出席和上課情形，掌握孩子情緒變化的線索。

葉雅馨說，更積極的做法是融入孩子的網路交友生活，「創一匿名帳號，嘗試上網和他們互動，但別揭穿身分。」若意識到孩子遇上問題了，家長還需進一步了解心理衛生知識，判斷孩子的憂鬱程度，及早安排就醫等妥適處理方式。

李明濱也強調，家長是辨識和觀察孩子是否出現憂鬱甚至自傷意念的關鍵「守門人」，孩子若出現激動、不安、對感興趣的事物失去興趣等情況，家長別一開口就責備孩子脫序，要以關心取代謾罵，才有機會成為感測孩子情緒的溫度計。

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