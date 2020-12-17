林右昌「開箱」基隆書室 揭秘基隆文化知識藏寶庫

基隆市長林右昌今天到文化中心參觀全新完工位閱覽室的「基隆書室」，原名鄉土文史室的基隆書室歷經2個月整修，明天日起以嶄新風貌亮相。林右昌說，「基隆書室」完整呈現基隆相關的文史資料，成為發展「基隆學」最好的基地，讓民眾更加瞭解基隆這個城市的內涵。

文化局指出，「基隆書室」開幕特展呈現基隆在地藝術家賴鐸洋、林官賢攝影展，以北歐風格改造的空間，清新的藝文感不僅令市民眼睛為之一亮。未來書室將只收藏基隆相關書籍，以北歐風格改造的空間，除了增加暖光照明，也預留了淨白的牆面作為日後策展規劃。

林右昌表示，「基隆書室」是文化局嶄新規劃的空間，書室名稱一語雙關，不僅彙集了以基隆為主題的出版品及相關資料，也希望大家能在此處舒適地閱讀。透過「基隆書室」的規劃，讓相關的文史資料，包括論文期刊甚至政府出版品，都能在此處完整的呈現。

文化局長陳靜萍則指出，移出與基隆不相關的書籍後，餘下的空間讓我們得以重新思考館室的定位，在目前有限的空間內，希望創造出舒適的閱讀環境與氛圍。圖書館規劃逐年補足基隆相關書籍，基隆書室將蒐集更多典籍、資料與影像，未來這個空間可以述說基隆故事，不只是閱讀資料的地方。

專為基隆量身訂做的美麗書室，聚焦在館室裡跟基隆相關的書籍，書室空間內的四扇造型典雅外推式採光窗，引入自然光源，使得「書室」閱讀氛圍更舒適。