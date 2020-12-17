一百萬顆第二型糖尿病藥將回收 醫師籲患者速回診換藥

新一代國民病「糖尿病」在台灣盛行率超過11％，罹患人數上看230萬，其中第二型糖尿病占了九成以上。衛福部食藥署最新公告，將回收生達化學旗下兩款各850毫克與500毫克的伏糖膜衣錠共約一百萬顆，由於其主要處方為「Metformin」，是臨床長期用作第二型糖尿病患者的一線用藥，北榮新陳代謝科主治醫師蔡世澤提醒患者，不宜隨便停藥，趕緊回原來門診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署公告，生達化學旗下「伏糖膜衣錠850毫克」以及「伏糖膜衣錠500毫克」因為接獲怨訴PTP的包裝內有纖維異物，主動通報回收，目前已要求廠商在12月30日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署藥品組科長洪國登表示，這兩款藥物將回收各一批、合計約一百萬顆，而全台目前一年以「Metformin」為處方的糖尿病藥物約十億顆，比重並不高。

Metformin是一種緩慢降血糖的藥物，長時間被當做治療第二型糖尿病的藥物，據了解，平均每家醫院一個月進量約幾十萬顆，換句話說，此次回收師一百萬顆的數量，仍可能影響數家不等的醫院調度。

北榮新陳代謝科主治醫師蔡世澤僅表示，Metformin是60幾年的老藥，這次回收原因是包裝瑕疵，應該還好，不過，糖尿病是長期慢性病，服藥者不要擅自亂停藥，要換藥一定得回原門診找醫師討論。

國健署也曾提醒，糖尿病患除了健康飲食、運動，應照醫師指示按時服藥，而第二型糖尿病若未獲得控制，可能導致失明、中風、心血管等併發症。