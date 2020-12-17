創世推寒士吃飽30 屏東八旬董事長再辦路跑贊助

創世基金會今年舉辦「寒士吃飽30」因疫情而改採送禮到家，但擔心募資不易。已連續5年舉辦路跑為創世募款的國興畜產公司80歲董事長林桂添再舉辦路跑募款，活動今天起報名。

創世基金會屏東院與國興畜產股份有限公司董事長林桂添、議員蔣家煌及在地工商代表今天為「國興植愛公益路跑」報名舉辦記者會，號召民眾熱血做公益。

創世基金會屏東院表示，今年「寒士吃飽30」受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，形式改採「送禮到家」，預計於明年2月第1週將2萬份年禮及紅包送到弱勢人士家中及寒士，但擔心形式轉變後資源募集不易。

林桂添得知後，再度挺身，號召民眾一同跑步做公益，他表示，今年因疫情各行業都很辛苦，尤其是社福團體，希望透過活動，善盡企業社會責任，目標號召3000名跑者，一起為弱勢加油。

80歲的林桂添在18年前中風後，就以國興生產的鴨隻贊助捐血活動長達10多年，還連續5年舉辦路跑為創世屏東院植物人募款，今年將為創世屏東院的寒士舉辦路跑募款。

創世表示，明年2月6日的「國興植愛公益路跑」活動，國興公司將捐助3000份薑母鴨料理包送給跑者，另有櫻桃鴨香腸、正土雞各100份做為摸彩禮。

創世表示，「國興植愛公益路跑」報名費新台幣500元，等同幫助第31屆「寒士吃飽30」祝福紅包，結餘將用於創世屏東院植物人常年服務，屏東院目前照顧54名植物人及到宅服務150個家庭。