林佳龍：南迴鐵路20日全線電氣化通車 23日適用新班表

南迴鐵路電氣化即將通車，展現交通運輸新美學。交通部長林佳龍說，南迴鐵路電氣化12月20日舉辦通車典禮，12月23日台鐵班次全面更新，高雄到台東最多節省27分鐘，一直到明年1月3日前國人搭乘南迴鐵路，都可以購買五折優惠票價。

林佳龍說，今天與立委劉櫂豪安排交委會考察，到台東親自試乘電氣化的南迴鐵路，搭上普悠瑪號從台東站前往金崙站，沿途的無敵海景、溫暖陽光，讓大家都忍不住想多待。

台東擁有豐富的觀光資源，交通部也積極協助，要用美麗的車站與機場迎接來自全世界的遊客，讓車站機場成為遊客的打卡點。

林佳龍說，南迴鐵路不只擁有運輸功能，更具備觀光價值，因此交通部將南迴車站的美學改造納入前瞻計畫，斥資7億多元，將美學導入車站，並結合在地文化特色，讓車站提升為觀光新亮點，未來南迴鐵路就像一座行動美術館，這也是發展鐵道觀光重要的一步。

林佳龍說，不只鐵道車站美化，綠島與蘭嶼的離島機場也要大改造，民航局邀請日本設計師團紀彥操刀，以當地文化特色導入美學設計機場入口新意象。

值得注意的是，儘管20日南迴鐵路就全面電氣化，不過台鐵新的列車班表自23日起才更新。23日起普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行六列次普悠瑪及四列次推拉式自強號，可提升平日運能7%、假日13%，且增加南迴線跨東、西線列車班次計3列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。