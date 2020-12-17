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環狀線轉乘效益高 汐止議員推捷運接東環段
捷運汐止民生線能不能從汐止這一段先做的同時，新北市議員張錦豪再提出建議，因從汐東線東湖站要轉文湖線東湖站要走很長的通道，效益也不高，希望將汐東線延伸到環狀線的舊宗路東環段，希望一步到位從汐止到東環而不是東湖。
新北市議員張錦豪指出，一直在議會跟侯市長爭取捷運汐止到東環段，之前北北基路網協調汐止先做到東湖，可是到捷運東湖站需要走280公尺連通道轉乘，但是文湖線的轉乘效益並沒有很高，所以，我一直希望能夠從汐止公所一步到位到東環段。
張錦豪說，到東環段的好處就是，第一個可以到內湖科學園區、第二可以到南港軟體園區，另外就是能接板南線、信義線、松山線等等，轉乘效益會很高，只要從東湖再往西延伸三個站就可以到東環段，那除了呼籲在下次的路網協調要求市長帶隊跟台北市長做一個協調，希望一步到位從汐止到東環而不是東湖。
張錦豪表示，因為環狀線的捷運機場找不到適合用地，所以，一個環狀線的機場維修站如果跟汐止東環段的系統相容，那就可以用新北市的土地給環狀線做機場用地的使用，這就是我們可以去跟他們談判的籌碼，所以，希望在下次的北北基路網協調，能強力去爭取汐止捷運到東環段。
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