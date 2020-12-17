4款米餅鎘超標 其中2款尚未認定是否為嬰幼兒食品

根據消基會抽驗結果，包含「義峰糙米麩」、「旺仔營養精純米餅量販包」、「三立乳兒米餅」、「喜稼園米餅（糙米）」等4件，驗出鎘含量介於0.05至0.3ppm間，但食藥署還未判定是否是嬰幼兒食品，檢驗近期會公布。

消基會抽檢嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標，事件延燒三天，衛福部、農委會、環保署今聯合召開記者會滅火。

衛福部次長薛瑞元表示，「旺仔營養精純米餅量販包」、「喜稼園米餅（糙米）」兩款不易判定是否宣稱嬰幼兒食品，但若產品直接寫「乳兒米餅」、或包裝上畫有嬰兒與奶瓶，還是有磨牙、收涎等圖示異樣，不論是包裝外觀或是其廣告，有嬰幼兒的元素，也可認定嬰幼兒食品，就要符合我國3歲以下嬰幼兒副食品鎘的限量0.04ppm的標準。

農委會副主委陳駿季表示，這些米餅來源是綜合性的，原料來源無法對接產品。「喜稼園米餅（糙米）」自己號稱友善耕作，經過農糧署查證，並非跟農委會登記有案的有機或友善耕作農田，只是自己「號稱」，農試所站在協助輔導的角度，前往輔導採樣；根據農試所做土壤盤查，發現有非常多的地，土壤鎘濃度低於檢測極限，可以是一個完全沒幾乎沒有鎘濃度的土地，現在土壤管制是5ppm，但整體農地平均是0.4至0.5ppm，遠低於土壤管制值。