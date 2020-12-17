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寶寶吃米含鎘限量是多少？ 食藥署：日吃21克為上限
消基會抽檢嬰幼兒常吃20件米製品，其中發現4件鎘超標，引起家長疑慮；衛福部食藥署表示，我國一般白米的鎘容許量是0.4ppm，但嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品鎘的限量是0.04ppm；世界衛生組織(WHO)針對鎘提出暫定每月容許耐受量，每個月每公斤體重是25微克，若以最高鎘含量0.4ppm的米計算，10公斤的小寶寶每個月吃625克米(最高鎘含量0.4ppm的米)就超標，等於一天吃21克以上生米就超標。
消基會抽檢嬰幼兒米餅重金屬鎘含量超標，事件延燒三天，仍無法解除家長的疑慮與恐慌，擔心連家裡白米煮粥給寶寶吃都有問題，衛福部、農委會、環保署今聯合召開記者會滅火。
衛福部食藥署食品組組長蔡淑貞表示，一般白米鎘限量為0.4ppm，但市售米檢測都低於這限量，因此國人可安心食用。
衛福部務長薛瑞元表示，一般白米鎘限量是0.4ppm，已經考量各年齡層的攝取量，甚麼年齡吃都安全，家庭煮粥給寶寶吃都可放心吃；但若市售米餅要宣稱嬰幼兒食用，就必須符合0.04鎘限量的嬰幼兒標準。
我國一般白米的鎘容許量是0.4ppm是比照國際法典委員會(CODEX)，嬰幼兒米食品鎘的限量是0.04ppm比照歐盟，衛福部說這是國際標準，但歐盟一般米的標準為0.2ppm，包括東亞地區同樣食米國家包括韓國、新加玻、中國大陸、香港的一般白米鎘容許量也皆為0.2ppm。
薛瑞元說，我國的標準是參考國際標準，不只參考一個國家，食藥署已算過，是從國人飲食習慣去做推算考量，至於一般市售米的鎘限量標準0.4ppm是否要修正？他說不需要更動，因為訂了一般白米鎘限量0.4ppm時，已經考量國人相關攝食量。
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