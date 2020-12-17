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揭密馬祖藍眼淚大爆發是有性生殖 抽砂船暗助種子萌發

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
揭密馬祖藍眼淚爆發竟有性生殖，抽砂船助海底種子萌發。記者游明煌／攝影
揭密馬祖藍眼淚爆發竟有性生殖，抽砂船助海底種子萌發。記者游明煌／攝影

國立台灣海洋大學今天下午召開記者會，教授蔣國平表示，以往我們認為藍眼淚的發生是成長的過程，經過3年多的研究，發現藍眼淚一個晚上或者一瞬間完全整個海都是藍的，瞬間的爆發，一直不知道原因是什麼，經海大長期研究發現，爆發的過程其實是有性生殖的過程。

他說，當每一隻可分配到的餌料生物少於400隻時，因為有「危機感」，怕沒有食物，就會觸發有性生殖，有性生殖完成之後就會產生所謂的孢子，可以想成類似種子，會掉到海底沈積物當中，等到明年天氣好或者餌料充足時，因為攪到就整個一起萌發開來，所以是靠有性生殖來形成瞬間爆發，而不是靠成長而來。

「餌料的多少和溫度決定會不會爆發」，馬祖藍淚眼一般出現時期在3月底到7月初，水溫低於27℃時，當閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，豐富餌料會引發夜光蟲數目快速發生。

而今年大陸抽砂船頻出沒，也有出現藍眼淚，研判是大量攪動海域讓海底種子萌發所造成。後續海大研究團隊將採集海底沉積物樣本，若發現海底存在大量夜光蟲配子，即可證實此假說。

蔣國平表示，他們認為，海底有很多藍眼淚，明年計畫開船到馬祖海域挖土，檢視有多少種子，如果成功將是很大的成果。目前團隊已可運用實驗室大量人工培養操作。

校長許泰文說，海大研究已讓馬祖藍眼淚生態館一年四季都可看到藍眼淚，並可以人工造成藍眼淚大爆發，下一步將開發出藍眼淚預報APP，成為民眾的追淚指標。

連江縣長劉增應與議長張永江也出席，劉增應表示，蔣教授的研究會讓民眾都非常期待，縣府會跟海大持續的合作，推廣藍眼淚的研究與教育。

馬祖藍眼淚被CNN列為世界15大奇景之一，海大研究團隊已掌握人工大量培養技術，可重現馬祖藍眼淚美景，馬祖藍淚眼一般出現時期在3月底到7月初，水溫低於27℃時，當閩江水帶入豐富的陸源性無機營養鹽，特別是矽酸鹽進入馬祖周遭水域，營養鹽造成矽藻大量快速成長，豐富餌料引發夜光蟲數目快速發生代表藻華即將結束。

海大研究發現，有性生殖產生的配子體與下次藻華發生有密切關係，換句話說，藍眼淚爆發為環境適合時，大量休眠的配子瞬間萌發所造成。

海大於2016年4月即開始推動馬祖藍眼淚研究，7月成功達成人工培養，2018年8月技轉廠商成立馬祖藍眼淚生態館，並於今年10月設立「馬祖海洋研究中心」，持續投入馬祖海洋環境生態與產業相關研究。

揭密馬祖藍眼淚爆發竟有性生殖，抽砂船助海底種子萌發。記者游明煌／攝影
揭密馬祖藍眼淚爆發竟有性生殖，抽砂船助海底種子萌發。記者游明煌／攝影

藍眼淚 馬祖 海大

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