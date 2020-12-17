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新版口罩實名制31日上路 庫存超量藥局即起停配

中央社 / 台北17日電
新版實名制口罩將由廠商包裝，每2週可買10片、共40元。記者陳雨鑫／攝影
新版實名制口罩將由廠商包裝，每2週可買10片、共40元。記者陳雨鑫／攝影

新版實名制口罩將由廠商包裝，每2週可買10片、共40元，12月31日在藥局開賣。疫情指揮中心指揮官陳時中說，對於存貨太多的藥局即起將暫停配送，盼盡快賣完庫存，其餘維持配送。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，口罩庫存充足、貨源穩定，中央流行疫情指揮中心決議未來實名制口罩將由廠商統一包裝，從現行14天9片增至10片，價格也從新台幣45元降至40元，藥局12月31日先行開賣；超商等販售通路明年1月4日起上路，須加收7元運費。

衛生福利部食品藥物管理署近日發出公文指出，指揮中心11月27日召開會議決議，因應藥局通路販售的實名制口罩將於12月31日起改為新制，採工廠出廠包裝，17日起將停止口罩配送，讓藥局、衛生所儘速將自行分裝的口罩賣完。

陳時中今天下午在記者會中表示，此政策主要希望口罩超過一定存量的藥局，盡快把已經包裝好的口罩賣完，避免囤積太多還要回收，但對於銷售狀況比較好的藥局還是會持續配送，並非全面暫停配送。

口罩 疫情 實名制

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