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莫斯科芭蕾舞團確診 兩廳院取消音樂劇「焢肉遇見你」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
莫斯科芭蕾舞團近日來台準備演出，因四名團員14日確診新冠肺炎，全面停演，已售出的1.5萬張票將全數退票。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。本報資料照片
莫斯科芭蕾舞團近日來台準備演出，因四名團員14日確診新冠肺炎，全面停演，已售出的1.5萬張票將全數退票。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。本報資料照片

莫斯科古典芭蕾舞團」三檢新增四名確診者。舞團15日曾至兩廳院戲劇院彩排，兩廳院今表示，接獲文化部通知與中央流行疫情指揮中心公布後，已全面配合疫調提供各項資訊。為求審慎，除於國家戲劇院演出之「莫斯科古典芭蕾舞團」確認取消外，從今日起至12/20（日）實驗劇場C MUSICAL獨角音樂劇「焢肉遇見你」演出也將取消。因舞團與相關人員未進入音樂廳與戲劇院公共區域，音樂廳演出與戲劇院公共區域將照常演出與開放。

兩廳院表示，此次「莫斯科古典芭蕾舞團」演出進場工作前，兩廳院首先已確認團隊工作人員皆有COVID-19檢驗陰性證明，且於舞台工作與通道、走廊走動時，皆落實各項防疫措施如戴口罩、量體溫等，針對出入動線、活動區域進行處理，並執行環境清消相關措施。其次兩廳院於前日（12/15）得知消息後，立即將劇院與後台區持續採全外氣運轉模式操作，進風口並設有紫外線消毒器，已於昨日（12/16）開始要求與舞團直接接觸值班技術與間接接觸相關人員居家辦公，場館相關人員共計17名。

因應今日「莫斯科古典芭蕾舞團」新增四人確診，兩廳院配合防疫疫調及文化部規定，進行場館全面消毒外，內部辦公與技術人員即日啟動AB班居家工作。另外，兩廳院計畫，將於往後有境外移入演出者於兩廳院演出時，兩廳院將規劃更安全的場館動線與防疫準備，以致進場工作與演出。目前所知，國家兩廳院四個表演場地至明年農曆年前（2/12前），尚有14檔22場有境外移入演出者的演出。

演出取消的票務方面，由聯合數位文創主辦的「莫斯科古典芭蕾舞團」節目，目前確定票券將全額退費且不收手續費，退換票相關疑問，可逕洽主辦單位聯合數位文創與UDN售票網：(02)7721-6958＃2；由C MUSICAL製作主辦的《焢肉遇見你》節目，也將全額退費且不收手續費，退換票相關疑問，請洽兩廳院售票系統客服中心：(02)3393-9888。

兩廳院售票 舞團 莫斯科

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