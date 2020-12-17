生達伏糖膜衣錠包裝內有異物 100萬顆急回收

降血糖用藥又出包，食藥署接獲通報指出，「生達」伏糖膜衣錠500毫克、850毫克藥品包裝內出現疑似纖維的異物，2批共100萬顆將下架回收，若檢驗證實涉偽劣藥最重罰5000萬元。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布2款藥品回收警訊，分別為「生達」伏糖膜衣錠500毫克（批號TL092117）及850毫克（批號TL180260），由於廠商接獲客訴指出，藥品包裝內有纖維異物，因此啟動回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受記者電話聯訪時表示，這款藥品是國內糖尿病患者經常使用的藥物，市占率約2成，這次出問題的2款藥品預計將回收100萬顆，至於裡面究竟是什麼，仍在請廠商調查及檢驗，預計月底須繳回調查報告。

洪國登說，如果藥品包裝內的異物真的是異物，且是廠商缺失導致，將視為劣藥，依法開罰新台幣10萬至5000萬元；此外，若沒有在期限內完成回收，則依法開罰20萬至500萬元。