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南島語言論壇 馬紹爾大使首度在台以母語致詞

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
原民會今舉行「2020年南島語言復振交流論壇」，包括馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊等9國駐台使節代表、3國專家學者等，齊聚分享原住民族語言發展經驗，探討具前瞻性的南島語言復振策略。記者葉冠妤/攝影
原民會今舉行「2020年南島語言復振交流論壇」，包括馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊等9國駐台使節代表、3國專家學者等，齊聚分享原住民族語言發展經驗，探討具前瞻性的南島語言復振策略。記者葉冠妤/攝影

原民會今下午舉辦為期兩天的「2020年南島語言復振交流論壇」，9國駐台使節代表、3國學者及台灣原住民族16族語言推動組織齊聚分享原住民族語言發展經驗，並探討南島語言復振策略。有「台灣南島語言研究之父」之稱的中研院院士李壬癸指出，台灣原住民族在全球南島語系人口數雖占比少，因台灣南島語言歧異性大、保存最多的古語特徵，讓台灣原住民語位居重建南島古語系統的重要位置。

2021年的南島民族論壇將在馬紹爾群島Aelon Kein舉辦。馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）今以馬紹爾語致詞開場。她表示，她的母語Kajin Aelon Kein字面意思是「我們家鄉的語言」，而Aelon Kein是「我們的家鄉」，也是馬紹爾群島原始名字，雖然Aelon Kein是由1200座島嶼所形成，當他們往返不同環礁，各個島上所說語言主要還是我們的母語Kajin Aelon Kein。

她說，雖然有三分之一人口遷出，散布世界各地，但這些人仍使用母語，也會教孩子講母語，當馬紹爾人在外旅行，只要聽到有人說著母語，即便是陌生人也能馬上拉近彼此距離。她也強調，馬紹爾群島共和國非常重視傳統及語言，因這兩者是組成馬紹爾群島共和國獨一無二文化身份的關鍵元素，語言屬於自我身份的一部分，而誰都不應該失去自我的任何一部分。

原民會主委夷將．拔路Icyang．Parod 則以阿美族語致詞。Icyang說，南島語言是世界分布最廣的語言家族，澳洲考古學者彼得貝爾伍提出的台灣原鄉論，結合美國語言學者白樂思的研究成果，指出南島語族在台灣呈現多元化樣貌，論證台灣是南島語族的起源地。

Icyang表示，台灣原住民族語言發展的立法，自2006年起推動，直到2017年公布施行，後續更推動10多項語言復振措施，包括確認原住民族語言是國家語言、將國小族語老師改為月薪專職等，希望透過各項措施，讓族人們能自然地、自信地使用母語，持續提升台灣原住民語言使用的活力。

隨後，由李壬癸展開第一場演講「珍惜台灣南島語言的價值」。他表示，南島語系共有1200種語言、4億3000多萬人，台灣原住民族只有50幾萬人、20種南島語言，佔整體南島語系人口的八百分之一，佔比雖小，但若就台灣原住民族的語言系統、結構來看，台灣南島語言具備分歧性大、保存最多古語特徵，若要重建南島古語系統，就必須從研究台灣南島語言做起。

馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）今以馬紹爾語在南島語言論壇致詞。圖／原民會提供
馬紹爾群島共和國駐台特命全權大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）今以馬紹爾語在南島語言論壇致詞。圖／原民會提供

國家語言 原住民語 馬紹爾群島

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