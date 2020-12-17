486先生豪買漢來3千張住宿券 送國人到高雄觀光

議員郭建盟日前質詢提出夜間市長概念，盼振興高雄夜間經濟，並點名團購企業家「486先生」陳延昶是合適人選。陳延昶獲知後，大手筆包下3千間次高雄漢來大飯店客房做活動，18日起，凡購買486團購站上LG指定商品即可獲贈高雄漢來大飯店住宿券一張，送國人至高雄旅遊、刺激經濟，盼在高雄締造近億經濟規模。

高雄市長陳其邁和郭建盟日前在議會質詢討論到利用夜經濟創造更多產值與就業機會，並提出夜間市長概念。

被點名的陳延昶今出席「高雄必點」記者會宣布將辦活動促進高雄經濟，並笑稱自己都很早睡，不能當夜間市長。不過也促使他思考如何能盡一己之力支持高雄當地經濟。

陳延昶說，日前拍攝自製節目「486飯店開箱」時曾入住指標性的高雄漢來大飯店，對其品質和服務深具信心，因此預計購入3千張住宿券規畫活動，總價值超過3千萬，盼吸引消費者前往高雄觀光。

陳延昶表示，12月18日起，凡購買486團購站上LG指定商品即可獲贈高雄漢來大飯店住宿券一張（含兩客早餐），盼透過產業和政府產官合作，共創高雄市政府、市民、消費者、漢來大飯店、在地商家、LG和486團購七贏局面。

陳其邁表示，感謝486先生幫忙行銷高雄，把溫暖送到高雄，相信可為高雄帶來一波人潮。郭建盟笑說，他已訂一組LG家電響應活動。

觀光局長周玲妏、環保局長張瑞琿、新聞局長董建宏、漢來國際飯店事業群林子寬總經理等人今出席「高雄必點」記者會，並分享高雄「必去景點」和「必點美食」，包括亞洲新灣區、美濃旗山、衛武營、六龜寶來等景點，及高雄餐酒館、海鮮、水果、肉燥飯等美食。