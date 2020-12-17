服用高山症藥物視力驟降 竟是過敏造成

黃姓登山客服用高山症藥物，前往集合地點途中，發現看不清楚駕駛座儀表板。原以為夜色昏暗緣故，但登山後發現視力逐漸模糊，近視度數飆高，就醫後才發現是對高山症藥物過敏。

台北慈濟醫院今天發布新聞表示，38歲的黃先生因為服用高山症藥物發現視力模糊，以為是夜色昏暗與過度疲勞，下山至眼鏡行測量，發現近視度數由350度飆升至1100度。

醫院說，黃先生趕緊前往某醫學中心就醫後，卻被診斷為高山症，但他曾攀登過更高的山峰，對於診斷存疑，改至台北慈濟醫院就診。

經台北慈濟醫院眼科部主任徐維成檢查，發現其眼部結構、視網膜、視神經均無異常，研判病患是對高山症藥物中的磺胺類成分過敏，造成度數驟增。為避免併發急性青光眼，即刻施予藥物治療，一星期後病患視力恢復，回歸正常生活。

徐維成說，乙醯唑胺（Acetazolamide）藥物是常見的口服降眼壓藥物，常用於治療青光眼，被證實有效預防高山症。乙醯唑胺可能的副作用包含：噁心嘔吐、感覺異常、食慾不振、嗜睡等，但是否因服藥產生不適則因人而異。

院方表示，若藥物含磺胺類成分，有過敏者體質者服用，常見發生皮疹、皮膚瘙癢，少數嚴重者則有呼吸困難、休克等情況，但像黃先生服用少量藥物，卻出現急性度數驟增，相當罕見。

徐維成提醒，服藥前須謹慎了解自己是否對藥物過敏，就診時主動告知醫師過敏史。藥物過敏造成視力驟降雖少見，但民眾仍需保持警覺，若有不適應停藥儘速就醫，避免憾事。