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全聯插旗國境之南 基金會捐恆基醫院書車獻愛

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
全聯佩樺圓夢社會福利基金會得知恆春基督教醫院穿梭恆春半島的書車老舊需汰換，今天捐贈恆基一輛行動書車，恆基今天舉行捐贈感恩儀式。記者潘欣中／翻攝
全聯佩樺圓夢社會福利基金會得知恆春基督教醫院穿梭恆春半島的書車老舊需汰換，今天捐贈恆基一輛行動書車，恆基今天舉行捐贈感恩儀式。記者潘欣中／翻攝

全國最大連鎖超市全聯福利中心，插旗國境之南的屏東縣恆春鎮，不僅快速擴展至3家門市，也不忘善盡社會企業責任。全聯佩樺圓夢社會福利基金會得知恆春基督教醫院穿梭恆春半島的書車老舊需汰換，今天捐贈恆基一輛行動書車，也召集門市夥伴擔任企業志工，與恆基聯手深耕社區、培訓在地人力推廣社區閱讀，幫助偏鄉學子透過閱讀拓展視野，翻轉人生。

恆春基督教醫院今天舉辦行動書車捐贈儀式，全聯佩樺基金會捐贈的書車亮麗現身，車身彩繪結合恆春半島風光，恆基院長黃健榮說，已規畫明年讓行動閱讀的構想在恆春半島各角落走動，為偏鄉孩子打造能就地閱讀的好時光，培養隨時隨地閱讀好習慣，也鼓勵親子共同閱讀，創造親子互動美好時光。

「關懷照顧偏鄉孩童，是恆基與全聯的共同使命，因這份愛與關心，把我們串在一起！」黃健榮說，恆基在恆春半島輔導成立10多學童課輔班，軟硬體仍有不足，感謝全聯佩樺基金會把愛延伸到恆春半島，藉著閱讀幫助偏鄉兒童打開心靈的眼睛，在書裡大開眼界。他代表把課輔班孩子手工繪製、裝滿孩子滿滿感謝心意的「驚喜禮物－行動書車模型」，回贈給全聯佩樺基金會。

黃健榮感謝全聯佩樺基金會愛心相挺，也呼籲並邀請關注偏鄉閱讀資源的朋友，可參與恆基說故事志工服務或捐贈繪本圖書，參與偏鄉閱讀推廣工作，讓愛走動、閱讀起飛。基金會執行長蔡亞璇說，將召集門市工作夥伴擔任企業志工，和恆基一起深耕社區、推廣閱讀，董事長林敏雄董事長也透過屏南區經理張豐列傳達對偏鄉孩童的關心。

全聯佩樺圓夢社會福利基金會今天捐贈恆基一輛行動書車，院長黃健榮（左）代表把課輔班孩子手工繪製、裝滿孩子滿滿感謝心意的「行動書車模型」，回贈致謝。記者潘欣中／翻攝
全聯佩樺圓夢社會福利基金會今天捐贈恆基一輛行動書車，院長黃健榮（左）代表把課輔班孩子手工繪製、裝滿孩子滿滿感謝心意的「行動書車模型」，回贈致謝。記者潘欣中／翻攝
全聯佩樺圓夢社會福利基金會得知恆春基督教醫院穿梭恆春半島的書車老舊需汰換，今天捐贈恆基一輛行動書車，基金會執行長蔡亞璇（左二）說，將召集門市工作夥伴擔任企業志工，和恆基一起深耕社區、推廣閱讀。記者潘欣中／翻攝
全聯佩樺圓夢社會福利基金會得知恆春基督教醫院穿梭恆春半島的書車老舊需汰換，今天捐贈恆基一輛行動書車，基金會執行長蔡亞璇（左二）說，將召集門市工作夥伴擔任企業志工，和恆基一起深耕社區、推廣閱讀。記者潘欣中／翻攝

恆春 偏鄉 親子

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