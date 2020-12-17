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六都跨年人氣景點TOP 5！ 散場叫台灣大車隊都採跳表

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
六都跨年人氣熱點。圖／台灣大車隊提供
六都跨年人氣熱點。圖／台灣大車隊提供

新年將至，全台跨年晚會蓄勢待發。台灣大車隊運用10幾年來累積的巨量載客數據，於今天公布跨年狂歡搭車行為洞察報告，揭露六都民眾一年一度歡樂跨年活動以外的熱門行程榜單。

台灣大車隊說，乘車大數據顯示去年跨年夜晚上8點至隔日凌晨3點的全台叫車總量，較平常同時段大增42%，可見除了搭乘捷運、公車或接駁專車，許多人偏好選擇時間機動性高的計程車

台灣大車隊說，進一步觀察六都民眾狂歡倒數後跨入新年搭車行為，凌晨0點至2點從北到南最受歡迎的上車熱點，均由各大跨年晚會周邊候車位置拔得頭籌，包含台北101及北市府前廣場、台北內湖美麗華、新北板橋歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、台中后里麗寶樂園、台中老虎城、台南美術館二館、高雄夢時代購物中心及高雄義大世界等，其他躍上前五名榜單的跨年熱點，依序排名有各類飲酒場所、熱炒店、KTV與飯店商旅。

台灣大車隊說，全台瘋跨年的夜晚裡，當然也有一群人因為加班或其他要事纏身，2019年最後時刻還在前往狂歡聚會現場的車上，只能與親朋好友們電話或視訊連線倒數，該類乘客數量在六都城市中又以雙北比例最高，其後排名依序為台中、高雄、桃園以及台南。

台灣大車隊說，乘車大數據中也顯示不少放棄跨年倒數，把握國道暢通機會，連夜搭計程車返鄉過元旦假日的民眾，從叫車總量來看以北北桃地區之間往返最多，但也有些家鄉距離較遠的民眾，直接選擇搭乘計程車來趟深夜長途公路之旅，爭取更多與家人相處的珍貴時光。

第一名搭乘距離為從雲林搭至桃園的160.3公里，乘坐車資高達4,200元，第二名及第三名則分別為台中搭至嘉義的86.9公里、以及嘉義搭至台南的51.9公里，乘坐車資亦分別達到2925元及1505元。

台灣大車隊說，今年再度於全台2021熱門跨年晚會四周規畫散場路線與候車位置，當天車資一律採用跳錶不會浮動計價，民眾可善用55688 APP的預估車資功能，輸入上下車地點後還能事先知道價格範圍。

再加上車內TOLiFE車載媒體螢幕提供免費安心乘車簡訊服務，就算是路邊攔車也能隨時向親友報平安，最後24小時全年無休的真人客服中心更將全力待命，全心確保大家跨年夜的返家安全。

台灣大車隊說，即日起到臉書粉絲團，參加耶誕跨年抽獎活動，就有機會抽中搭車金110元；21日起，只要搭乘55688小黃計程車，尋找車內螢幕上的運將熊聖誕老人還能參加電影票抽獎，活動到明年1月3日止。

另外明年1月1日起至2月28日，下載icash Pay APP 並使用icash Pay 於台灣大車隊支付車資，每筆不限金額回饋40點 OPEN POINT，每人每月上限回饋120點，每月最高送出25萬點。

跨年台灣大車隊散場攻略。圖／台灣大車隊提供
跨年台灣大車隊散場攻略。圖／台灣大車隊提供

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