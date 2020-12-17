週末轉更濕冷 陰雨天水庫仍缺水

北東濕涼，週五起又一波東北季風南下，天氣轉更濕冷。中央氣象局表示，17日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，18日各地氣溫稍回溫。氣象專家吳德榮指出，18日晚間又將有一波東北季風開始南下，19日至22日氣溫下降、北台持續濕冷。天氣風險公司總監賈新興則提醒，新竹以南降雨偏少，可能會有水庫缺水的問題。

週五稍微回溫

中央氣象局表示，17日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚偏涼，基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。18日各地氣溫稍回升，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

19日東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，20日至23日受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；19日、20日基隆北海岸、東北部及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週末轉更濕冷

中央大氣系兼任副教授吳德榮指出，17日白天起冷空氣漸減弱、氣溫稍回升，北台仍濕冷，降雨範圍略減小，大台北及東半部有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲。18日各地多雲時晴，氣溫持續回升，僅東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，18日晚間又有一波東北季風開始南下，天氣轉變，19日至22日氣溫下降、北台持續濕冷，北部、東半部有局部雨，期間南部地區、中部山區有局部零星降雨的機率，不過不確定性頗大，需持續觀察。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書上表示，北部持續有雨，但預期明天至18日有個短暫空檔，雨勢及範圍都會減少，可以把握；如果不注意一定會覺得每天都在下雨，而且至少會持續到年底或明年初。

天氣風險公司總監賈新興受訪表示，彭的說法稍微誇張，但北部、東北部受東北季風影響，確實較容易下雨，也提醒新竹以南降雨偏少，可能會有水庫缺水的問題，需要注意。

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