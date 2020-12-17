快訊

俄舞團染疫停演…團員情緒低落 經紀人質疑採檢結果

中油查德案疑點重重 高嘉瑜：是要跟共產黨合作挖油？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心臟支架不是萬靈丹 兩病人沒養成好習慣照樣心肌梗塞

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院提醒心血管疾病病人，不要以為支架是萬靈丹，裝了之後不再發生心肌梗塞。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院提醒心血管疾病病人，不要以為支架是萬靈丹，裝了之後不再發生心肌梗塞。記者簡慧珍／攝影

彰化縣有兩名裝心臟支架的病人，以為裝了支架就不會再心肌梗塞，把醫囑當作耳邊風，其中80歲粘姓老翁沒按時服用抗血小板藥物，另一名68歲陳姓男子照常吸菸，結果心血管再次狹窄，粘姓老翁獲快速搶救保住一命，陳姓男子沒那麼幸福，猝死在農田。

這兩個病案都是衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔收治的病人，他表示，有些心臟病病患以為裝支架就克服心血管狹窄，事實證明，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能發生「支架內再狹窄」，再度引發血栓危機。

80歲粘姓老翁有高血壓、高血糖、高血脂等三高慢性疾病，需要服用的藥物非常多種，他卻常常「自己當醫生」，服用自己覺得有效的藥，因半年前冠狀動脈嚴重狹窄，左迴旋支及右冠狀動脈放置4支支架，他自認術後有支架撐著，再也不會發生心血管狹窄，就不吃抗血小板的藥。

粘姓老翁本月初又出現胸悶不適等症狀送急診，經緊急心導管發現是支架內血栓，也就是半年前裝的其中1支支架內再狹窄，造成血栓急性心肌梗塞，經「藥物釋放型冠狀動脈氣球擴張成型術」緊急處置後才撿回一命。醫師和家屬溝通，強烈建議要好好服藥，若是擔心藥物過多，可到整合門診做藥物的整合。

68歲的陳姓病人也因心肌梗塞就醫，心導管手術裝了3支支架，術後復元狀況良好，他認為有支架就可保持心血管暢通，照舊吸菸，沒想到近日在農田猝死，家屬以為是氣溫變化造成心血管強烈收縮，相驗證實是支架內形成急性血栓，引起再一次的急性心肌梗塞，來不及搶救。

王彥翔表示，支架分為一般金屬支架及藥物支架，一般金屬支架的再狹窄率為20%至30%，藥物支架的再狹窄率約為5%，無論哪一種血管支架都是身體的外來物，患者在術後前半年、甚至術後1年都必須服用雙重抗血小板藥物，戒除不良生活習慣，預防血栓形成。

老翁 心肌梗塞 醫師

延伸閱讀

天氣變冷防心臟病瞬間奪命！ 醫曝保養心血管離不開的3大類食物

他心肌梗塞昏倒 超強同事CPR、AED從鬼門關搶救回來

一張眼底圖可望揪出全身疾病 長庚盼3年內預測心肌梗塞

久坐不動當心沉默殺手殺了你！淺談血栓疾病

相關新聞

配合北市跨年晚會活動 北捷42小時不斷電營運

年底即將迎新，配合12月31日星期四北市府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運除了小碧潭站及新北投站外，循例連續42小時（...

兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

東北季風南下，北部地區連日降雨且持續低溫，讓北部民眾直呼快發霉，然而南部民眾卻被太陽曬昏頭。臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」PO文指出，桃園以北與宜蘭花蓮地區在12月上半月曬的太陽，平均一天照不到20分鐘，宜蘭更只照到5分鐘，而南北日照時數更相差58倍之多。

辭職回老家顧父20年 父逝她被趕出淪中低收入戶

「財產傳子不傳女」觀念作祟，不少女性從小被告知家中房產只給兄弟，但當父母老病，又要求女兒全程照顧。家庭照顧者關懷總會秘書...

年輕妹網購隱形眼鏡戴6小時險瞎？醫：最好有雙師把關

台中22歲王姓女子因網購隱形眼鏡便宜，沒想到改戴網購隱形眼鏡第一天就出包，戴了六小時拔下後，眼睛竟痛到睜不開，就診時不斷...

學生票搭淡海輕軌 單趟優惠10元3個月

淡海輕軌藍海線第一期今年11月公車，包括2年前通車的綠山線，輕軌沿線附近有5所大學，新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕...

服用高山症藥物視力驟降 竟是過敏造成

黃姓登山客服用高山症藥物，前往集合地點途中，發現看不清楚駕駛座儀表板。原以為夜色昏暗緣故，但登山後發現視力逐漸模糊，近視...

生達伏糖膜衣錠包裝內有異物 100萬顆急回收

降血糖用藥又出包，食藥署接獲通報指出，「生達」伏糖膜衣錠500毫克、850毫克藥品包裝內出現疑似纖維的異物，2批共100...

防護40歲熟齡健康 慈濟推指引新書

花蓮慈濟醫院整合16科專科醫師團隊，針對40歲以上民眾的健康，出版「年過40，打造熟齡A+健康力」新書，成為健康指引。慈...

重回S.H.E出道後首場演唱會場地 田馥甄19日台南開唱

台南耶誕跨年首波演唱會19日登場，邀請華語天后之一田馥甄開唱，預計以3首最新專輯的精彩作品引爆台南歌迷熱情。台南市政府表...

南島語言論壇 馬紹爾大使首度在台以母語致詞

原民會今下午舉辦為期兩天的「2020年南島語言復振交流論壇」，9國駐台使節代表、3國學者及台灣原住民族16族語言推動組織...

486先生豪買漢來3千張住宿券 送國人到高雄觀光

議員郭建盟日前質詢提出夜間市長概念，盼振興高雄夜間經濟，並點名團購企業家「486先生」陳延昶是合適人選。陳延昶獲知後，大...

全聯插旗國境之南 基金會捐恆基醫院書車獻愛

全國最大連鎖超市全聯福利中心，插旗國境之南的屏東縣恆春鎮，不僅快速擴展至3家門市，也不忘善盡社會企業責任。全聯佩樺圓夢社...

熱門新聞

墾丁凱撒4人住一晚2,021元！年終最殺 限時48小時快閃

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

滿到溢出來 北北桃水肥大戰

降低列車經猴硐瑞芳致誤點 明起平溪、深澳線改這發車

北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。