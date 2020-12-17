心臟支架不是萬靈丹 兩病人沒養成好習慣照樣心肌梗塞

彰化縣有兩名裝心臟支架的病人，以為裝了支架就不會再心肌梗塞，把醫囑當作耳邊風，其中80歲粘姓老翁沒按時服用抗血小板藥物，另一名68歲陳姓男子照常吸菸，結果心血管再次狹窄，粘姓老翁獲快速搶救保住一命，陳姓男子沒那麼幸福，猝死在農田。

這兩個病案都是衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔收治的病人，他表示，有些心臟病病患以為裝支架就克服心血管狹窄，事實證明，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能發生「支架內再狹窄」，再度引發血栓危機。

80歲粘姓老翁有高血壓、高血糖、高血脂等三高慢性疾病，需要服用的藥物非常多種，他卻常常「自己當醫生」，服用自己覺得有效的藥，因半年前冠狀動脈嚴重狹窄，左迴旋支及右冠狀動脈放置4支支架，他自認術後有支架撐著，再也不會發生心血管狹窄，就不吃抗血小板的藥。

粘姓老翁本月初又出現胸悶不適等症狀送急診，經緊急心導管發現是支架內血栓，也就是半年前裝的其中1支支架內再狹窄，造成血栓急性心肌梗塞，經「藥物釋放型冠狀動脈氣球擴張成型術」緊急處置後才撿回一命。醫師和家屬溝通，強烈建議要好好服藥，若是擔心藥物過多，可到整合門診做藥物的整合。

68歲的陳姓病人也因心肌梗塞就醫，心導管手術裝了3支支架，術後復元狀況良好，他認為有支架就可保持心血管暢通，照舊吸菸，沒想到近日在農田猝死，家屬以為是氣溫變化造成心血管強烈收縮，相驗證實是支架內形成急性血栓，引起再一次的急性心肌梗塞，來不及搶救。

王彥翔表示，支架分為一般金屬支架及藥物支架，一般金屬支架的再狹窄率為20%至30%，藥物支架的再狹窄率約為5%，無論哪一種血管支架都是身體的外來物，患者在術後前半年、甚至術後1年都必須服用雙重抗血小板藥物，戒除不良生活習慣，預防血栓形成。