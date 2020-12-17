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守護藻礁公投2階段今啟動 陸空戰齊發

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
環團發起搶救藻礁公投，第1階段連署在12月上旬獲中選會審議通過，今宣布展開第2階段連署，由荒野保護協會組成的「藻礁巡善團」打頭陣，從桃園景福宮出發。記者張裕珍／攝影
環團發起搶救藻礁公投，第1階段連署在12月上旬獲中選會審議通過，今宣布展開第2階段連署，由荒野保護協會組成的「藻礁巡善團」打頭陣，從桃園景福宮出發。記者張裕珍／攝影

為了搶救大潭藻礁、力促中油三接站遷離，環團發起搶救藻礁公投，第1階段連署在12月上旬獲中選會審議通過，今宣布展開第2階段連署，由荒野保護協會組成的「藻礁巡善團」打頭陣，從桃園景福宮出發，預計半個月內以環島方式巡迴各縣市爭取連署支持，公投領銜人潘忠政說，2階段連署陸、空戰並進，目標明年2月底募得35萬份。

該項全國性公民投票案為「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」，由搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政領銜提出。

潘忠政說，第1階段連署募集到1萬多份，合格率約9成，一舉通過1932份門檻，第2階段連署難度高，需要募集到28萬9667份，預估要取得35萬份才保險，要在明年3月16日送件給中選會，從今天起算70多天，1天至少要募到5千份，即便過年都不能休息。

荒野保護協會力挺藻礁公投，決定籌組「藻礁巡善團」深入民間募集連署書，今天從桃園啟航，選定站前的景福宮廣場出發，藻礁巡善團透過徒步宣傳，讓更多民眾了解桃園擁有全球最獨特的淺海現生藻礁，進而引起民眾認同，邀集簽名加入連署行列。

志工廖建翊坦言，守護藻礁的公民議題，確實並非所有人都關心，因此希望從街頭出發宣傳，吸引更多人關注，「能做盡量做」，也盼大家能當守護藻礁種子，一個拉十個爭取更多認同，明天將一路往南，展開為期半個月街頭連署，30日最終站到台北。

藻礁巡善團成員今天約十多人，兵分多路從景福宮廣場出發，向沿線商家、住戶與往來民眾宣傳守護藻礁重要性，有的人擔心個資拒絕簽署，不過也有的人知道桃園沿海擁有藻礁特色，直言「藻礁岌岌可危」，大方簽名連署，並向志工打氣盼連署順利。

潘忠政說，藻礁議題陸續獲得各界關注，昨天就有學者聲援，認為竟要用公投來搶救國家獨有的淺海現生藻礁生態系，這已是國恥，政府相當沒有遠見；為了力拚連署達標，除了街頭行腳、宣傳募集，也將運用臉書、網站打空戰，鼓勵民眾下載連署書填寫寄回，明年1月13日也將在桃園展開行腳活動，邀請「飛躍的羚羊」紀政現身代言。

環團發起搶救藻礁公投，第1階段連署在12月上旬獲中選會審議通過，今宣布展開第2階段連署，由荒野保護協會組成的「藻礁巡善團」打頭陣，從桃園景福宮出發。記者張裕珍／攝影
環團發起搶救藻礁公投，第1階段連署在12月上旬獲中選會審議通過，今宣布展開第2階段連署，由荒野保護協會組成的「藻礁巡善團」打頭陣，從桃園景福宮出發。記者張裕珍／攝影

公投 大潭藻礁 中油

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