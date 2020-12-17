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台南連續19個月0紅害 科技輔助空汙管制奏效

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局善用無人飛機搭載微型感測器、熱顯像儀稽查，有效改善空汙，增加藍天數。圖／南市環保局提供
台南市環保局善用無人飛機搭載微型感測器、熱顯像儀稽查，有效改善空汙，增加藍天數。圖／南市環保局提供

台南市環保局統計去年4月到今年11月，連續19個月「PM2.5紅害日」。除零紅害外，PM2.5細懸浮微粒「橘色警戒」也沒有；今年1至11月的藍天日數比例84%，較去年提升9%，顯示空品不良明顯改善。

每年10月至隔年4月東北季風盛行，台南位在中央山脈背風面，汙染物滯留不易擴散，也常是空品不佳的季節。南市環保局長謝世傑表示，為避免秋冬空氣品質不良，稽查員除了增加稽查頻率外，更善用科技力量，掌握空汙、有效稽查與改善。

如以無人飛機搭載微型感測器、熱顯像儀來稽查，解決高科技產業煙囪位於樓頂不易觀測的窘境，並將偵測結果快速提供給地面稽查人員。今年自下半年起已執行20次空拍稽查任務，其中8次工業區空拍，查獲4家工廠廢氣排放異常，當場開單告發，也輔導並限期改善。

環保局在全市21個工業區布建了900顆微感器，藉由大數據解析，掌握住汙染排放熱區及時段。另與空汙排放量大的7家工廠13根排放管道連線，監控約41%固定汙染源的排放，可精準揪到汙染源。

PM2.5 空拍 紅害

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