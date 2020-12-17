高雄大魯閣草衙道跨年夜「10大娛樂設施」免費玩

跨年夜想好怎麼過了嗎？高雄大魯閣草衙道12/31跨年夜當天晚上6點後，推出10大娛樂設施免費暢玩。當天除了娛樂暢遊之外，草衙道與南部最強市集「雄店」合作，齊聚排隊美食攤車、二手古著、職人手作、街藝表演等50家特色攤車，市集活動持續到1/3晚間天天有。

高雄大魯閣草衙道12/31跨年夜當天晚上6點後，推出10大娛樂設施免費暢玩，部分設施現場排隊即可，奧斯丁、籃球場與滾吧保齡球館當天下午3點起，可至大道東2樓服務台兌換遊戲券。部分遊戲設施考量到空間容納限制，有做場次與人數分流，票券兌換也有限量。

奧斯丁夢想樂園。圖／大魯閣草衙道提供

10大娛樂設施包括受小朋友喜愛來自日本的「遊戲愛樂園」限量150組；全台最大占地450坪的「奧斯丁夢想樂園」限量200組；享受騎乘兩輪電動摩托車樂趣的「小小騎士」限量60名；還有適合全家大小一起玩樂，由五大主題區組成的「鈴鹿賽道樂園」晚間6點至10點全設施免費暢遊；比照Suzuka Circuit鈴鹿賽道所打造1/10縮小版的「迷你鈴鹿賽道」限量100名；夜店風保齡球館「滾吧」；結合科技鬥智還有捉迷藏樂趣的「星際戰場」。另有，室內WESPORT動動廣場，提供三線道寬敞空間的PU跑道「滑輪場」、「迷你高爾夫球場」以及室內「楓木籃球場」。

鈴鹿賽道樂園。圖／大魯閣草衙道提供

大魯閣草衙道跨年慶也端出回饋，12/18至12/27全館指定店櫃滿3,000元送500元(100元電子抵用券+奧斯丁100元抵用券+50元鈴鹿賽道券2份+100元指定餐廳抵用券+50元小吃券2份)。

鈴鹿賽道樂園。圖／大魯閣草衙道提供