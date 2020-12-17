配合北市跨年晚會活動 北捷42小時不斷電營運

年底即將迎新，配合12月31日星期四北市府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運除了小碧潭站及新北投站外，循例連續42小時（2020年12月31日6時至2021年1月1日24時）營運不收班，跨年當年延長營運至凌晨2時，並視現場人潮至疏運完畢。

北捷表示，今年遭逢疫情，搭乘捷運跨年的旅客，務必遵守中央防疫政策，進入車站及搭車時須全程戴口罩；因應跨年搭乘人潮，列車車廂及民眾頻繁接觸設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕、廁所馬桶坐墊及門把、詢問處窗口桌面、電扶梯手扶帶及電梯按鈕等，提高消毒頻率。

北捷提醒，板南線國父紀念館站5號出口，因通道較為狹窄，考量旅客安全，31日晚間8時關閉，並引導旅客由3號出口進出。

另外，跨年當天為上班日，開放攜帶自行車搭乘捷運時段為早上10時至下午4時（不含文湖線各站及淡水站、台北車站、忠孝新生站、中山站、大安站、忠孝復興站、南京復興站）。跨年晚會周邊管制區域內的YouBike租借場站也會配合暫停租借。

北捷指出，民眾前往跨年會場時，可藉由板南線及淡水線信義線進場。板橋、新莊、蘆洲、松山線地區的民眾，可搭乘板南線前往；內湖、南港地區的民眾，可至南港展覽館站轉乘板南線；外縣市民眾，可搭台鐵或高鐵至台北車站或南港站，再轉乘板南線。

淡水、新店、中永和民眾，可直接搭乘或轉乘淡水信義線；文山地區的民眾，可到大安站轉乘淡水信義線；新北市地區的民眾，可由環狀線景安站轉乘淡水信義線。

散場時，可盡量前往國父紀念館站、永春站、信義安和站、象山站、南京三民站等站搭車，避開市政府站、台北101/世貿站候車人潮。往板橋、新莊、蘆洲地區的民眾，可由國父紀念館站進站；往內湖、南港地區的民眾，可由永春站進。

往淡水、中永和地區的民眾，可由信義安和站或象山站進站；往新店地區的民眾：可由南京三民站進站。北捷表示，為加強輸運跨年活動人潮，主要路線板南線及淡水信義線，跨年當天自17時起以最密班距行駛提供服務。

板南線最短班距為2至3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘；淡水信義線當天17時過後均延駛至象山站，其他路線也將視人潮狀況彈性調整班距。另，今年也是環狀線通車後首度配合跨年輸運，為降低夜間營運引發聲響影響沿線居民，因此於24時後採取限速40公里營運模式。

北捷提醒，鄰近跨年活動現場的台北101/世貿站，預計自跨年當晚9時30分起，採取部分列車過站不停措施；市政府站則視車站人潮狀況，適時採取部分列車過站不停措施，屆時請旅客提早於國父紀念館站、信義安和站下車，步行前往會場。

配合北市府週邊道路分階段管制措施，台北101/世貿站4號出口於22時起封閉，市政府站2號出口與轉運站鐵門於21時30分封閉，與市府轉運站地下連通道於22時封閉；市政府站3號出口與微風信義連通道也於22時封閉。