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搭高鐵也可以做愛心 高速傳愛助學計畫明年元旦開跑

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」邁入第12年。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」邁入第12年。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」邁入第12年。台灣高鐵公司說，預計於明年元旦再次溫馨啟動，至明年3月2日，旅客可利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款。目前累計募得善款逾新台幣1.39億元，用來幫助遲緩兒的早期療育。

高鐵說，為了幫助身心障礙以及遲緩兒弭平學習起點的落差，公司董事長江耀宗與唐氏症基金會董事長林正俠，今在高鐵南港站共同主持2021「高速傳愛 助學計畫」記者會，並偕同公益大使楊千霈一同邀請高鐵旅客及社會大眾，幫助遲緩兒的早期療育需求，更透過高鐵列車與車站所募集的愛心，把溫暖與關懷傳遞到台灣的每一個角落。

江耀宗說，非常高興再度與唐氏症基金會攜手合作，一同延續對早期療育的關懷。永續關懷是台灣高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，而教育正是關懷下一代最好的方式。一直以來，公司持續推動高速傳愛 助學計畫，希望透過教育資源的提供，讓需要幫助的孩子們，都能獲得相同的機會，不斷進步、實踐夢想。

唐氏症基金會董事長林正俠說，有感於都會中仍有許多弱勢族群，透過再度與台灣高鐵合作，將進一步把服務範圍從偏鄉擴大至都會區，並跳脫過往機構式服務的侷限，結合在地資源如圖書館、公園等透過融合等多元活動，不僅協助遲緩兒，更能發掘有遲緩徵兆的兒童，以家庭為中心，讓不僅是父母，手足也能一同幫助遲緩兒把握黃金治療期。

高鐵說，2021高速傳愛 助學計畫預計自1月1日（五）至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，呼籲大家一起發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6000元，還可獲得高鐵與印花樂聯名小背心袋一個，期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。

高鐵說，自2010年起，每年定期推動高速傳愛 助學計畫，累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2萬5千名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。

高鐵 捐款

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