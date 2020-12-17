2021台灣燈會 竹市5家醫療院所急診不打烊

2021台灣燈會將於明年2月26至3月7日在新竹市登場，市府衛生局今指出，燈會期間一般門診除南門醫院外，各院所皆正常開放，竹市5家醫療院所（台大醫院新竹分院、新竹馬偕紀念醫院、新竹國泰綜合醫院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院）急診皆不受影響。針對長期洗腎病患，將發放特殊接駁證，讓病患與其家屬方便接送。

針對管制區內的公司行號，產業發展處表示，盤整名單後將廣發通行證給區域內的公司，讓員工都能出入上下班；也已先行調查如超商、賣場等店家的補貨時間，店家表示會配合於管制時段外進行補貨，也期待燈會帶來的大量人潮與商機。

燈會期間要怎麼倒垃圾？環保局指出，燈會期間垃圾清運平日下午6點前收運時間正常，比照春節模式，每條路線清運次數不變，惟平日下午6點後的收運時間將移至上午7點，收運時刻表將再公告。

另外，將新增6處「定點」收運，地點將陸續公布。周六、國定假日收運時間從原本晚間時段改至上午8點至14點，周日維持8條定時定點收運、晚上收運時間改為上午8點開始收運。另外，燈會期間，大型家具暫停收運。