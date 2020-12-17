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影／中風免驚 中醫復健雙管齊下 住院前六個月還有健保

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝
施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝

老劉（化名）是名業務經理，應酬多又患有高血壓，酒量不錯從沒喝醉過，直到年初突然感到右側肢體無力，連吃飯、講話都嚴重受影響，經過檢查後，確定罹患「梗塞性腦中風」。住院復健的過程中，病友推薦同時會診中醫治療，目前維持每週三次的復健與針灸，已能重新投入工作。

嘉義長庚中醫科施瑋泰醫師表示，針灸和復健一樣，需儘早介入協助治療，對各方面，包含意識恢復、手腳無力、臉部無力、肢體麻木、語言能力、吞嚥功能，到中風引起的失眠、排便困難等症狀恢復，都會有更好的幫助。

施瑋泰說，意識的恢復，和腦部損傷的部位、範圍、與時間長短相關，部份病患在經過針灸，以周身大穴及頭皮針刺激下，在意識方面能慢慢有一些進展。

另，手腳無力常是中風患者最困擾、也是恢復最花時間精力的部分，針灸的治療目標，和復健一樣，依照「布氏動作復原階段」的不同階段擬定治療目標，選取不同的穴位，一步一步治療與復原。

在住院前六個月住院中會診中醫，目前已有健保專案計畫，包括腦中風、外傷性腦損傷、脊髓損傷等，皆能享有健保給付。

施瑋泰也特別叮嚀，有高血壓、心血管疾病以及其他相關慢性疾病都是高危險群，應遵照醫師的醫囑治療與控制，生活規律正常，避免過度勞累，避免菸酒。

施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝
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施瑋泰研究中醫和針灸多年。圖／長庚醫院提供
施瑋泰研究中醫和針灸多年。圖／長庚醫院提供
施瑋泰研究中醫和針灸多年。圖／長庚醫院提供
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施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝
施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝
施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝
施瑋泰替病人診治。記者莊祖銘／翻攝
施瑋泰替病人把脈。記者莊祖銘／翻攝
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施瑋泰替病人把脈。記者莊祖銘／翻攝
施瑋泰替病人把脈。記者莊祖銘／翻攝

腦中風 復健 針灸

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