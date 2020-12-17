南迴鐵路普悠瑪首班試車 林佳龍：將打造成觀光鐵道

南迴鐵路電氣化將於12月23日通車，立委劉櫂豪今天邀請交通部長林佳龍，從台東試乘首班普悠瑪自強號列車。林佳龍說，已編列11億元預算，進行南迴鐵路車站美學及功能提升計畫，將南迴鐵路打造成觀光鐵道。

林佳龍表示，交通部已在前瞻預算2.0版編列11億元，進行鐵路車站美學及功能提升計畫，將南迴鐵路發展成一個移動的美術館，車站結合在地文化與生態，還有人文和自然的風景，把南迴鐵路發展成觀光鐵道，已在立院最後審查階段。

劉櫂豪說，南迴鐵路通車後，自23日到明年1月3日，搭乘民眾都能享受優惠票價，屆時環島鐵路也將進入搭乘台鐵和高鐵只要9小時，全程搭乘台鐵則需11個半鐘頭。另台鐵向日本採購的新款列車，預計明年中就會交車，不論舒適度和運量都會提升。