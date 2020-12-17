冬日健行賞芒 新北景觀處推3步道可看絕美山海景色

新北市瑞芳區擁有得天獨厚的地質與地形，新北市政府景觀處推薦報時山、無耳茶壺山、南子吝等步道，除了可以欣賞成片芒花海，登高望遠更可將山海美景同時盡收眼底，更適合假日全家出遊健行。

景觀處說明，沿著濱海公路開往宜蘭方向，抵達台2線78.2公里處，走上水湳洞觀景平台，映入眼簾即是一望無盡的大海，金黃與湛藍交錯的海水，就是遠近馳名的陰陽海；另一面則是有著台灣「龐貝古城」、「天空之城」之稱的十三層遺址，隨處可見芒花盛開。觀景台旁由金水公路下來銜接台2線的T字型路口，因神似日本鎌倉海濱氛圍及漫畫「灌籃高手」經典場景，一直是熱門美拍打卡景點。

接著從金水公路往上前往金瓜石勸濟堂，抵達勸濟堂，有兩條賞芒步道可以選擇，一條是老少皆宜、輕鬆好走的報時山步道，另一條則是九份金瓜石最為知名的無耳茶壺山步道。報時山步道只有短短的166公尺，擁有360度觀景平台，2018年底整修完後重新開放，走完全程只需約10分鐘，相當適合闔家出遊同行。

喜愛登山健行，想要有點難度的朋友，可以選擇無耳茶壺山步道，沿途滿山芒花讓人看了如癡如醉，登頂後，俯瞰陰陽海、基隆山及整個金瓜石的絕美風景，讓人覺得如身置仙境。

距離金瓜石不遠的南雅漁港，也有一條可觀賞無敵海景的南子吝步道。漁港旁沿著指標就能看到南子吝步道的登山口，雖然步道僅有990公尺，但山頂上的風景卻完全不輸異國海岸，美麗的芒草與海天一色的遼闊景色，讓人心曠神怡，還能遠眺金瓜石山脈、鼻頭角燈塔，而日落後漁村燈火更是如夢似幻，美不勝收。