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小弟弟是「左」宗棠還是于「右」任？角度過大小心骨折

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍，提醒大家注意陰莖勃起角度過於彎曲的問題。圖/安南醫院提供
台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍，提醒大家注意陰莖勃起角度過於彎曲的問題。圖/安南醫院提供

20多歲男子因勃起時陰莖向下彎曲角度過大，影響性行為，而到安南醫院泌尿科門診就醫，經過董聖雍醫師診斷建議後，日前接受陰莖矯正手術順利並康復出院，重啟魚水之歡性福人生。

董聖雍表示，臨床上約有三分之一男性在勃起時並非完全垂直挺立，陰莖勃起靠的是海綿體充血膨脹，而海綿體外的白膜類似氣球的功能可以維持陰莖的外形，若勃起時白膜兩側伸展程度不同就會導致陰莖產生C型彎曲外觀，亦因陰莖彎曲方向不同才有「左」宗棠、于「右」任、「上」杉謙信、山「下」智久等特別玩味暱稱。

但並非所有陰莖彎曲情況都需要醫師介入治療，如角度不大不影響性行為則維持觀察即可，但如彎曲角度超過30度時通常就會造成行房困難，甚至容易導致性交時陰莖受傷讓白膜破裂，也就是大家常聽到的陰莖骨折，因此不可不慎，而留下遺憾人生。

董聖雍說，造成陰莖彎曲可能原因主分為先天和後天兩種，先天因素通常是因為青春期時白膜兩側發育速度不同，後天因素則是因外傷或慢性發炎所致，比如佩羅尼氏病(Peyronie's disease)就是因為陰莖白膜出現纖維化硬塊，使得勃起時陰莖產生疼痛和彎曲。

目前陰莖彎曲臨床上治療以手術為主，也就是白膜折疊術。此手術為將白膜過長的一側以類似收納窗簾方式來進行重疊後縫合以期達到勃起時白膜可等長效果，傷口和割包皮相同，唯術後三個月內須嚴格避免勃起以免縫線撐裂功虧一簣還要再開刀。

而對於佩羅尼氏病則是有藥物可減輕疼痛和斑塊的不適感，建議等待一年以上俟病情穩定後再進行手術矯正為宜。

董聖雍提醒，若自身發現有陰莖彎曲困擾時，勿害羞至醫院泌尿科尋求醫師協助討論日後治療方式，千萬不要迷信偏方或使用蠻力矯正，才能順利化身蔣「中」正，主導性福人生。

台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍，提醒大家注意陰莖勃起角度過於彎曲的問題。圖/安南醫院提供
台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍，提醒大家注意陰莖勃起角度過於彎曲的問題。圖/安南醫院提供
台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍，提醒大家注意陰莖勃起角度過於彎曲的問題。圖/安南醫院提供
台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍，提醒大家注意陰莖勃起角度過於彎曲的問題。圖/安南醫院提供

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