北市嚴查水肥惹業者不滿 柯：桃園為什麼自己不丟？

台北市今年四月起嚴查外縣市水肥，八月更限縮迪化汙水處理廠投放時間，引發桃園業者抗議表達不滿，台北市長柯文哲今日出席致贈星雲全集及佛光美術大辭典套書記者會，被問到嚴查水肥一事，他反問「桃園為什麼自己不丟 ？」

事實上，北市嚴查水肥影響到台北、新北及桃園。在三市當中僅有北市迪化與桃園龜山設有可以處理水肥的汙水廠，但台北市由今年四月加強抽驗水肥含油量並核對水肥車的衛星定位行車軌跡，又到今年八月限縮迪化廠的投放時間，使得新北一天近四百噸水肥無處可去，龜山廠則是每日只能處理五十噸水肥，若是超出每日的處理量也需仰賴外縣市協助清運。

此事引起清運業者不滿，桃園市水肥清除商業同業公會更是動員40輛環保車輛北上抗議，並強調既然台北市嚴查外縣市水肥，業者也要求桃園市府限制外縣市水肥進入桃園。