健保牽線 本島大醫院每年照顧47萬偏鄉離島居民

台灣本島居民很難想像，在2015年以前，當金門人急性心肌梗塞，得靠直升機送到台灣治療；同樣時間內，本島居民可能已搶救成功，金門人卻還在直升機上生死未卜。好在，過去五年在北榮的支援下，已在當地搶救200名急性心肌梗塞患者，其他緊急醫療服務個案更是多不勝數。

健保署透過「離島醫療給付提升計畫（IDS）」致力於消除同卡不同命的現象，過去21年與26家大醫院攜手努力下，現在有50個IDS計畫，許多專業醫療人員前仆後繼，搭乘船隻飛機往返服務，牽起離島健康守護網，健保署今召開記者會公布金馬IDS計畫成果。

健保署統計，去年健保投入山地離島地區醫療費用總計50.4億元，IDS計畫占11.7億，每年服務逾47萬人；其中金門和馬祖地區，健保共投入13.9億元，包含IDS計畫1.91億元（金門1.27億元、馬祖0.64億元），共同照顧超過7萬就醫人次，包括專科門診及住院、緊急醫療、預防保健、衛教宣導、遠距醫療等服務。

署長李伯璋表示，健保IDS計畫是彰顯健保大愛、跨越山海藩籬的服務，一步一腳印把醫療送上山地與離島。期待隨公費醫師養成計畫開花結果，培植在地醫療人才，與承作醫院支援醫師共同守護偏鄉民眾的健康。

2013年起北榮協助金門醫院成為中度急救責任醫院，隔年完成離島器捐首例，幫助七人重生，下一年又協助設立心導管室，急性心肌梗塞病人不再需要搭直升機後送到本島，至今年10月已經執行超過861例心導管手術，其中200例是急性心肌梗塞的緊急導管手術。

現在金門當地已有24小時急診、心臟內科急性心肌梗塞心導管手術、神經外科外傷性或自發性顱內出血患者開顱手術、神經內科缺血性中風患者施打血栓溶解劑等醫療服務。至今完成170例緊急開顱手術，節省8500萬元緊急轉診費用，動脈取栓再通率高達百分百，三到四成病人中風後恢復良好。

台北榮總副院長陳威明表示，北榮心繫金門、守護金門健康，院長辦公室近年很少聽到直升機聲音，這是重大成果，代表第一線就拯救生命。服務金門的民進黨不分區立委洪申翰表示，偏鄉醫療不足會減少青年回鄉意願，在各界的努力下，資源落差已經改善很多，逐漸讓金馬成為年輕人更願意去的地方，而超越藍綠和地域的合作，則是促成這件事最重要的關鍵。

連江縣立醫院院長張志華表示，冬天東北季風強，海浪強，醫師還得坐船才能抵達衛生所為居民看診，醫師難免暈船，但聽到居民一句「等你好久」，就更堅定到自己現場診療的信念。現在每年IDS提供2萬人看診人次，醫療也逐漸在地化，內外婦兒科的醫師都是在醫師。

台北市立聯合醫院長期支援馬祖眼科巡迴醫療，迄今已成功替患者完成白內障手術70人次。北市聯醫、萬芳醫院、亞東醫院、三總北投分院、國軍桃園、高雄、台中總醫院輪流派駐馬祖，包括精神科、復健科、牙科等，每周都有四到五名醫師進行為期一周的醫療服務。有早期療育團隊的評估和治療、神經疾患和退化性骨科疾病的物理治療，北市聯醫放射專科醫師也透過影像傳輸系統支援判讀及診斷。