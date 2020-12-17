兩樣情！北宜花2周日照最少僅1.3小時 南部人多曬58倍快昏頭

東北季風南下，北部地區連日降雨且持續低溫，讓北部民眾直呼快發霉，然而南部民眾卻被太陽曬昏頭。臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」PO文指出，桃園以北與宜蘭花蓮地區在12月上半月曬的太陽，平均一天照不到20分鐘，宜蘭更只照到5分鐘，而南北日照時數更相差58倍之多。

臉書粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」在臉書發文提到，桃園以北與宜花地區由於位在潮濕東北季風的迎風面，因此長時間都是陰雨天氣，「12月上半月曬的太陽，連5小時都沒有，平均1天照不到20分鐘的太陽，宜蘭更慘，只能照5分鐘的陽光」。

粉專內容表示，事實上，這些地區的日照時數都集中在短暫回暖的12月13日，等於其餘14天幾乎沒有陽光可以照。小編也苦笑回應，「身為北部人真想跟中南部做交易，我們把水庫的水分你們一些，你們可以把陽光分給我們嗎？」

北部地區陰雨綿綿，南部人卻被太陽曬昏頭。圖為示意圖。本報資料照片

貼文也附上圖卡解釋各地在12月1日至12月15日的總日照時數，日照時數最少的地區竟連5小時都不到，如宜蘭（1.3小時）、新屋（3.6小時）、台北（3.9小時）、花蓮（4.4小時）、基隆（4.6小時）等，而最多的地區竟有最少地區的58倍之多，分別是台南（75.4小時）、台中（74.4小時）、嘉義（68.6小時）、高雄（69.2小時）等。

不少網友看了都紛紛留言，「不要小看宜蘭人的雨之呼吸！」、「身為一個宜蘭人正住在台南想念宜蘭的雨」、「中部真的是枕頭棉被曬到翻掉」、「台中曬衣服，每天曬」、「南部人的我也想要拿陽光換一點水...」、「南部夏天會曬到燒起來的感覺」。