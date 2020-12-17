輕忽腳跟痛 當心長骨刺
從事金融業37歲男子，只要長時間走動腳跟就劇痛，但他誤以為是疲勞而不以為意，沒想到長期下來都沒改善，只能跛腳走路，這才前往「樂活健康診所」就醫並被診斷為足底筋膜炎。由於他已有長期發炎及骨刺增生情形，醫師楊椒喬因此建議他接受PRP組織修復生長因子注射療法加上水介質震波雙重治療，不僅有效緩解疼痛，同時能促進受傷的筋膜恢復，不再舉步維艱，能全力拚業績。
醫師楊椒喬指出，患者平時工作形態需要久坐及走動，但只要久走，腳跟疼痛就會加劇，腳踝也會隱隱作痛，於門診檢查進行X光及超音波檢查後，發現足跟處有明顯鈣化點與發炎的情形，並疑似有踝部的肌腱拉傷。
為治療患者因足底筋膜炎引起的長期腳跟疼痛，醫師楊椒喬建議他先接受PRP組織修復生長因子注射療法，PRP(Platelet Rich Plasma)是「高濃度血小板血漿」，此一注射療法是自患者本身抽取適量的血液，經由離心處理後，僅抽取上層富含生長因子的高濃度血小板血漿，再注射到病患需要治療的組織上。因為PRP內含大量生長因子，可促進纖維母細胞、內皮細胞等之活化，並誘導細胞外間質之分泌及血管新生，幫助受傷的組織恢復，無論是肌腱韌帶或關節軟骨等軟組織都適用。
醫師楊椒喬說，在超音波引導下先將PRP組織修復生長因子注射在足部附近，之後再搭配水介質震波施打。震波是以高能量的聲波來撞擊組織，讓患部先產生發炎反應，藉以刺激並誘發產生新的生長因子，進而達到組織修復與再生，加速復原的效果。尤其適合軟組織受傷自體修復機制卻中途停滯時、患部有長期發炎症狀及長期疼痛無法自行痊癒者。
楊椒喬醫師進一步指出，藉著兩種治療的加乘作用，可以有效的緩解疼痛外，同時能促進受傷的筋膜恢復，使治療的效果能維持較久，帶給患者更好的生活品質。
經楊椒喬醫師建議患者連續三個月，每月施打一次PRP，及每周一次約1500發的進階水介質震波治療，總共需進行8-10次。目前患者已注射過兩次PRP，加上已接受8次水介質震波治療，疼痛已有明顯的改善，對於治療效果很滿意，並持續接受完整療程中。
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