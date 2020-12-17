辭職回老家顧父20年 父逝她被趕出淪中低收入戶

「財產傳子不傳女」觀念作祟，不少女性從小被告知家中房產只給兄弟，但當父母老病，又要求女兒全程照顧。家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，曾有女性中年時應家人要求回老家照顧爸爸，但20多年後爸爸過世，弟弟們決定賣掉登記在他們名下的老家，這位女性無處可去，最後淪為中低收入戶。

衛福部2019年調查顯示，65歲以上老人的照顧者有61%為女性、39%為男性。陳景寧說，在女性中又以單身女兒是一般家庭認為最理所當然的照顧者。只是這些家庭往往早就把房子過戶給兒子，也不會給照顧者女兒薪水，在父母辭世後常發生不少悲劇。家總兩年前開始推廣「家庭照顧協議」線上工具，就源於這類悲劇。