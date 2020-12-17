無聲無息被「偷」走的視力 女就醫才忽然發現有糖尿病

50洪姓女子左眼視力已減退很長一段時間，但她未加理會，不料月前連右眼也開始變模糊，就醫後發現右眼視力僅看到手在揮動的模糊影像，左眼視力剩下0.1，台大醫院新竹分院眼科部醫師張逖文檢查，證實洪是糖尿病造成的視網膜病變。

張逖文說，經檢查發現洪女的視網膜除嚴重出血，還有很多不正常的纖維血管增生組織。高度懷疑是糖尿病造成的視網膜病變，但洪否認自己有糖尿病的病史或症狀。結果經詳細檢查，洪確實患有糖尿病外還有高血壓及高血脂，因此立刻與代謝內分泌科醫師黃以奇共同診治，控制其三高，並執行執玻璃體切除併纖維血管增生組織移除手術。

張逖文說，糖尿病除會造成心、腦、血管疾病等併發症外，糖尿病視網膜病變的發生率也在逐年增加，尤其是糖尿病史10至20年以上的病人。由於早期病變沒有任何症狀，導致常被患者忽略。疾病末期即使手術也只能恢復部分視力，建議定期做眼底鏡檢查。

台大醫院新竹分院自去年開始加入健保署積極推動的「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」，與桃竹苗縣市的地區醫院、基層診所與居家長照機構等超過120家醫療院所組成合作團隊進行雙向轉診結盟合作。洪女就醫的眼科診所為台大新竹雁行團隊之一，當該診所醫師發現病人需要進一步檢查或治療時，立即透過健保署電子轉診平臺開立電子轉診單，建議洪轉診到台大醫院新竹分院的眼科，透過轉診，讓分級醫療具體落實，讓醫療資源做更有效的配置。