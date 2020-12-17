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「松菸南霸天」老鴨失蹤 松山文創園區急尋下落

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
松山文創園區的成鴨「松菸南霸天」失蹤，官方在臉書發布尋鴨啟事。圖／取自「松山文創園區 SCCP Taipei」
松山文創園區的成鴨「松菸南霸天」失蹤，官方在臉書發布尋鴨啟事。圖／取自「松山文創園區 SCCP Taipei」

有誰看到松菸的老鴨嗎？「松山文創園區 SCCP Taipei」在臉書公布尋鴨啟事，指園區一隻名為「松菸南霸天」的成鴨，要回醫院回診的時間已到，但遍尋不獲鴨子的蹤影。「松菸南霸天」的特徵是前嘴緣有兩個明顯黑點，背上正中間有個小黑圓點，希望民眾發現鴨子下落可以協助通報。

「松山文創園區 SCCP Taipei」臉書粉專昨晚發出尋鴨啟事，指園區員工擴大搜尋範圍，包含生態池中間小島嶼、園區邊區域皆無尋獲；如果民眾這三天有看到老鴨的身影，可撥打園區服務專線(02)2765-1388 #125。

「松菸南霸天」平常出沒地點是1號出口生態橋旁。「松山文創園區 SCCP Taipei」臉書粉專表示，園區還有兩隻年輕都在一起出現的鴨子，都還在生態景觀池，不要認錯，「#我們要找的是該回去看醫生的老鴨鴨」。

由於已經入冬，網友留言擔心不測，「想必是去躲起來了，怕被煮成薑母鴨，鴨鴨怕爆」、「完了，最近天氣冷」，還有網友標註刑事局長臉書粉專「CIB局長室」，寫「隔壁警察叔叔請幫幫忙」，網友紛紛集氣轉分享貼文，「鴨鴨趕快回家看醫生」。

松菸 文創

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