輕忽腳跟痛 當心長骨刺

久坐或常走動，小心足底筋膜炎也會找上門，從事金融業的37歲男子，最近只要稍微長時間走動，腳跟就劇痛，起先他以為是疲勞不以為意，但始終沒改善，只能跛著腳走路，就醫後才查出是足底筋膜炎，且已有長期發炎及骨刺增生情形，經醫師治療，才不再舉步維艱。

收治男子的樂活診所醫師楊椒喬說，患者的工作形態需要久坐及走動，但最近只要久走，腳後跟就劇痛，腳踝也會隱隱作痛，就醫時為他照X光，並做超音波檢查，發現他足跟處已有鈣化點與發炎，以高濃度血小板血漿注射治療後，大幅緩解。

楊椒喬說，治療足底筋膜炎的PRP組織修復生長因子注射療法，是自患者本身抽適量的血液進行離心處理，取上層富含生長因子的高濃度血小板血漿，再注射到病患需要治療的組織上。可促進纖維母細胞、內皮細胞活化，幫助受傷的組織恢復，無論是肌腱韌帶或關節軟骨等軟組織都適用，患者再搭配施打水介質震波，能刺激患部產生新的生長因子，達到組織再生。