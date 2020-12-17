跨年天氣 彭啟明：很有可能今年入冬最強冷空氣發威

今天清晨和過去幾天都很類似，北部持續的濕冷，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，清晨低溫北部空曠地區只有12-14度，都會區15-16度，但清早下雨的範圍和強度和過去兩天比較已經緩和不少，桃園有些零星毛毛雨，新北到台北仍飄雨，迎風面的北海岸到基隆、宜蘭仍有雨，雨勢的範圍和強度都減緩不少。

他說，今明兩天冷空氣減弱，算是一個小空檔，北部稍回溫一兩度，降雨稍緩和一點，雖然迎風面仍感受不大，但仔細觀察，還是有改變，只是時間不多。

周五晚上，冷空氣開始又會增強一些，這波冷空氣感受上會和這幾天類似，但溫度整體略高約一度，至少不再更冷。周五晚上到周六北部又將恢復濕濕冷冷的天氣型態。

他說，要留意是否有些南方水氣北上，東半部或中南部雲量有機會增多，也可能有些短暫雨勢，但預估不會太多，略有影響。這波將持續到下周二，下周三開始稍緩回溫，頂多再回溫個一兩度，水氣也會減少些，不過整體而言，東北部迎風面的改變幅度不大，只是稍微有些空檔不下雨的時間。

他說，北部每天早晚的溫度大約只在15-20度上下，迎風面越往東北角越低，只有14-17度，非常不舒服的天氣，但到台中以南到高雄屏東，都還有陽光，溫度都還在19-26度間，相當乾爽，南北之間的差距相當大。不過要留意周日到下周一，東北風增強仍會帶來較涼空氣，預計中南部也會略降溫，很符合下周一冬至，有點溫差轉冷的感覺。

彭啟明說，目前已經有些預測，針對7-14天，也就是耶誕節或是跨年的天氣，大致上耶誕節可能和近日很類似，南北差距大，而跨年的預測上，有些預測模式都看到北方冷高壓在東亞發展醞釀，很有可能是今年入冬最強的一波冷空氣發威。

他說，有些預測上的數字顯示，對台灣而言，有機會到10-12間的低溫，或是更低，但今年冬天溫度預測上超過一周以上的低溫變動幅度都頗大，常常是早晚的預測都變化差異很大，通常預報員會根據經驗，會較保守的看待這樣預測結果，仍有調整的空間存在，如果是要掌握風險超前部署，這當然或許是機會也是挑戰。