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周五晚冷空氣報到 彭啟明：短期未見北部轉晴轉乾跡象

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
周五晚另外一波冷空氣又報到，短期還看不到北部有轉晴轉乾的跡象。本報資料照片
周五晚另外一波冷空氣又報到，短期還看不到北部有轉晴轉乾的跡象。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今明兩天白天會稍稍回溫，可能感覺不是很大，預期北部有個短暫空檔，降雨稍緩和，周五晚另外一波冷空氣又報到，短期還看不到北部有轉晴轉乾的跡象，新竹以南的天氣仍類似，多雲到晴的天氣。

中央氣象局說，本周天氣大致上是東北季風影響的天氣型態，今天持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東北部及東部整天較濕涼，其他地區早晚也有涼意；其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨發生的機率，由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，再加上近日宜蘭外海地震的影響，北台灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全。北部、東部、東南部地區、恆春半島也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於溫度方面，氣象局說，今天氣溫比昨天僅些微回升，預測中部以北及東北部低溫約14、15度，沿海、空曠地區及近山區平地溫度更低一些，其他地區低溫約16至18度；預測北部、東北部及東部高溫約17至21度，中南部及東南部地區約24至26度，體感較為舒適。

周五東北季風稍減弱，各地氣溫會稍微回升，但在迎風面北部、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，而基隆北海岸、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。

氣象局說，周六受另一東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼；周日至下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；尤其周六、周日因水氣較多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象局說，而下周一至下周三迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲。

此外，18日恆春半島及東南部沿海地區、19日恆春半島及東半部沿海地區有長浪發生的機率。

氣象局說，24日至26日東北季風持續影響，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局 恆春

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