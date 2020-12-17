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北北基宜大雨！ 吳德榮：明天雨停但明晚再度變天
中央氣象局持續發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天凌晨新北市富貴角再降至12.7度，平了這波冷空氣於前天所創下的入冬平地最低氣溫紀錄。
今天白天起冷空氣漸減弱，北台仍濕冷；大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園、新竹轉多雲，苗栗以南晴時多雲，北部14至19度、中部15至26度、南部15至27度、東部15至25度。
他說，明天有短暫空檔，各地多雲時晴，氣溫回升；僅東半部偶有局部短暫雨；明晚另一波東北季風南下，天氣轉變。
他說，周六至下周一氣溫下降、較上一波弱約2度，北台平地最低氣溫約可降至14、15度，都會區最低氣溫則在16、17度；北部及東半部有局部雨。背風面大多為多雲時晴的天氣。不過，模式也模擬出周日下半天至下周一南方有中層水氣北上，有為南部、中部帶來局部零星降雨的機率；模式還在調整，不確定性大，需持續觀察。
下周二冷空氣減弱，西半部好轉、大台北東側及東半部有局部短暫雨的機率。下周三各地轉為多雲時晴，氣溫明顯回升，東半部仍有局部短暫雨的機率。
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