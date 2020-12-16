肺癌政策評比／LDCT篩檢肺癌對象 首重老菸槍與家族史

利用低劑量電腦斷層掃描（LDCT）當成肺癌早期篩檢的工具，各界已有共識，最快明年6月將納國家篩檢。國健署也首次宣布，將要求癌症診療品質認證醫院向肺癌病人的家屬衛教，說明肺癌家族史者接受篩檢LDCT的重要性。

中研院院士楊泮池指出，肺癌早期症狀不明顯，5成的診斷為第四期，若能早期發現，存活率逾八成，也能降低後續的健保治療花費，由於台灣的患者53%從未吸菸，特別是9成的女性患者，因此肺癌防治成了最大挑戰。

在國外LDCT篩檢是針對老菸槍，但不見得適合台灣，楊泮池在2015年領軍國內多個醫學會與17家醫學中心，在國健署支持下針對不吸菸高風險族群進行LDCT 12,000人篩檢計畫，初步結果發現有2.6%的肺癌患者，其中超過96%是肺癌第一期患者，這些報告遠比歐美還高，顯示我們的篩檢方式更有效。

此外，台大醫院也透過LDCT篩檢找出許多零期和第一期肺癌病人，人數比例占6成。因此，台大醫院肺癌患者的5年存活率，從2004年的不到20%，至2019已提升至53.4%。

「可見，要提升肺癌存活率，應是早一點發現肺癌才是」楊泮池說道。但楊泮池也提醒，國健署執行的LDCT萬人篩檢計畫一半有肺癌家族史者，有直系血親肺癌家族史者，罹患肺癌風險較高。而楊泮池自己主持的研究也發現，沒抽菸的女性罹患肺癌人數多，與基因、空氣汙染、或食品添加物有相關。

國健署已宣布最快明年6月推動LDCT國家篩檢，因經費有限，勾稽戶政資料、健保資料、癌登資料後，從經濟弱勢有抽菸史及肺癌家族史先啟動。楊泮池呼籲，不符合國篩條件的民眾若是高危險群，建議自費健檢。

衛福部國健署長王英偉說，該署為LDCT納國家篩檢做許多事前準備工作與研究，包括確認CT設備的分布等。明年也將針對接受「癌症診療品質認證」的醫院，要求院方必須向肺癌病人的家屬溝通肺癌篩檢必要性，增加健康識能。

台灣肺癌學會理事長陳育民同意，醫師有責任教育民眾LDCT的篩檢必要性，但他不認為LDCT每人都要做，建議有實證的危險群接受篩檢即可，例如具有家族史，不然一窩蜂接受篩檢，恐怕造成後端的醫療負擔。

但台北榮總腫瘤醫學部顧問醫師蔡俊明說：「自己的患者有7成沒家族史，也不抽菸。」要怎麼不忽略這些人？這些人未來可能也不是國家篩檢的對象，他反倒建議民眾可自費接受LDCT篩檢，當作健康管理一環。

另外，蔡俊明也建議LDCT篩檢需具備可近性，讓民眾方便接受檢查，不應都往大醫院擠。例如日本和英國都有推展行動LDCT篩檢，類似行動派出所的概念。

台灣癌症基金會執行長賴基銘則是提醒，當LDCT被大量推廣，影片判讀也是一件大工程。建議政府參考韓國做法，透過中央雲端系統蒐集各院的影像，再利用人工智慧（AI）的幫忙，提升影像判讀的標準化程度與速度。

成大醫學系內科教授蘇五洲表示，成大奈米醫學研究中心和美國加州大學洛杉磯分校合作發現，肺腺癌患者的血液和唾液內有微量基因突變的表皮生長因子，說不定口水能成為未來肺癌早期篩檢的工具，但還需更多的研究與實驗。

肺癌預防方法除了早期篩檢外，國衛院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭將肺癌的初級預防分三層次，一是危險群接受篩檢，二是衛生教育增加健康識能，三則是降低環境汙染。她強調：「大環境的汙染問題很難靠個人，必須靠政府跨部門努力。」

熊昭以空汙為例，固定汙染源例如工廠很好找，但移動汙染源例如汽機車在技術面很難防，監測站也很缺乏。「我從高雄來，對空汙特別有感。」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志表示，每到冬天高雄的天空就是橘黃色的。台灣應有國家肺癌防治的智庫和政策討論平台，才能跨部會解決問題。

癌症基金會董事長王正旭也說，他很期待國家力量提升肺癌防治工作，這對癌友是很大的幫忙。他建議，部分企業是空氣汙染源頭，為了保障企業員工健康，企業應善盡責任，共同投入肺癌防治工作。

另外，國健署目前已和中研院及中央大學利用衛星定位進行研究，希望透過研究，找出空汙與肺癌的關連性。