肺癌政策評比／新藥給付慢條件嚴 研議部分負擔可能性

在經濟學人智庫(EIU)發表的亞太區肺癌政策評比，台灣在肺癌新藥及檢測健保給付上表現中等待加強。由於國內肺癌患者半數以上都是晚期患者，也使治療難度增加，即使近年標靶藥物及免疫藥物，治療效果明顯提升，但受健保財務影響，給付緩慢且條件嚴格。健保署長李伯璋及醫界認為，解決健保財源，部分負擔大家應該坐下來談談。

台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新表示，以台灣為例，半數以上的肺癌患者都是在晚期被發現，即使早期被診斷，經治療後多數仍會復發，肺癌患者需要長期治療，用藥不能中斷。

楊志新表示，化療仍是肺癌目前常用的治療方法；其餘的治療方法還有標靶治療、免疫治療等。楊志新表示，肺癌的標靶藥物現在已有七種在台灣上市，東亞常見的肺癌突變基因為「EGFR」，在非小細胞肺癌的病例中，EGFR突變的患者占5成，其他常見的突變基因還有ALK、RET、KRAS等。

楊志新表示，目前至少能夠辨識的肺癌標靶基因有10種，很多都必需透過次世代基因定序（NGS）才有辦法得知，但該檢驗方式要價不菲，健保也尚未給付，若是想對症下藥，患者多必須要自費萬元以上，才有辦法釐清體內突變基因，再看看是否有藥可用。

他表示，過去標靶藥物尚未問世之前，化療的中位存活期為9到12個月，１年存活率為30%到50%，５年存活率為1%到3%，但標靶藥物治療帶來新的治療突破，５年存活率可提高到30%到50%，目前已核准７種標靶藥物上市，也已經有第四代標靶藥出現。

至於沒有基因突變者該怎辦呢?那免疫藥物就是另一種選擇。楊志新指出，台灣對於免疫藥物的給付是比較慢的，在美國已有四個免疫藥物核准，針對PD-1/PD-L1抑制劑，台灣在肺癌僅給付PD-L1生物標記(TPS)高表現量的患者，很多國家都沒這麼嚴，而國際治療趨勢是免疫藥物加上化學治療，至今也還未給付。

由於這類患者約佔第四期肺癌患者的15%到20%，若TPS大於等於50%，一線使用免疫藥物五年存活率可達32%，與使用EGFR標靶治療是一樣的，它們若沒有使用免疫藥物的話存活率可能就在1%到2%，還好去年健保終於納入給付，但其實很多國家早在2016年就開始使用，台灣給付速度還是太慢。楊志新憂心，若台灣給付跟不上國際趨勢，未來肺癌存活表現恐將落後其他國家。

對於醫師而言，只要有治療效果，政府就應該幫忙給付。台灣臨床腫瘤醫學會理事長賴俊良認為，要提升病人存活率，除了早期篩檢外，新藥治療確實可拉高患者存活率，但現行健保給付失衡是更大的危機，若給付無法與國際臨床指引接軌，未來病人存活表現將更不理想。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，健保在給付適應症上希望可以與醫學會與使用者多加討論。中華民國癌症醫學會理事長陳立宗也認為，目前癌症的治療已無法５、６年就停止，一旦停止就有可能復發，未來癌症可能會像糖尿病等慢性病般長期治療及控制，但國家是否能負擔這麼大的醫療費用，調整部分負擔及商業保險都是選項。

癌症希望基金會長年研究部分負擔及商業保險補位，該基金會董事長王正旭認為，新藥的費用高，台灣應該要針對部分負擔制度作調整，甚至思考怎麼把商保納進來，才有辦法在健保財務平衡之下幫助到患者。

李伯璋表示，台灣在談論部分負擔的過程都是被動的，而錢永遠都不夠用，確實應該要各界都坐下來好好談論此議題，而醫界對此共識也很高，也希望第一線醫師對外能幫忙多傳遞相關訊息。

癌症治療已進入精準治療階段，精準檢驗至為重要，台灣病理學會理事長賴瓊如表示，次世代基因定序檢驗可望協助病人找到最適合自己的藥物，實現個人化醫療，但目前仍需病人自費檢驗，雖然健保財務負擔大，仍希望早日納入健保給付。