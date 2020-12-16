肺癌政策評比／台灣缺肺癌國家防治計畫 成立智庫平台

肺癌是台灣十大癌症之首，每年有近萬名國人死亡，2018年在亞太地區也有100萬人死於肺癌。12月11日經濟學人智庫（The Economist Intellgence Unit,EIU）發表亞太區肺癌政策評比報告，台灣在肺癌治療及研究發展表現良好，但欠缺國家級肺癌防治計畫，在電子煙管控、病友政策參與表現中下，心理腫瘤照護則表現不足。

有鑑於此，國內肺癌專家與病友團體齊聚一堂，共同為台灣肺癌防治未來政策方向提出建言；國內學者認為，應成立國家級肺癌防治小組，民間成立智庫定期進行政策倡議，雙管齊下救肺癌，讓肺癌不再是國人頭號癌症殺手。

聯合報健康事業部12月11日與台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會、中華民國癌症醫學會、台灣癌症基金會及癌症希望基金會，共同舉辦「台灣肺癌智庫行動方案高峰會暨經濟學人智庫亞太區肺癌政策評比報告發表」。會議中由經濟學人智庫全球衛生政策負責人David Humphreys發表亞太區九個國家地區包含台灣，在肺癌政策五大面向的評比報告。

David Humphreys說，台灣整體表現相當不錯，在臨床治療指引及癌症登記都拿到滿分，但欠缺肺癌國家防治計畫，在評比的九個國家中只有澳洲有肺癌專屬防治計畫。

出席會議的衛福部次長石崇良指出，台灣十年肺癌死亡率從每十萬人口25.8降至22.8；5年存活率從2008年15.3%增加到2017年的30%，在亞太區僅次於澳洲及日本，而肺癌是十大癌症之首，也是國家癌症防治計畫的重點任務。

中研院士楊泮池表示，衛福部過去發布的政策白皮書，設定2020年的目標是讓癌症標準化死亡率下降20%，但從2010年到2019年實際上只降了7.8%，而第四期國家癌症防治計畫則提出2025年要下降癌症過早死亡率25%，就必需重視死亡率最高的肺癌，並實行有效防治策略，包括早期診斷、預防及晚期病患的精準治療。

楊泮池及台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志都認為，政府應將肺癌防治小組拉高到行政院層級，讓產、官、學、及媒體共同投入幫忙，「立即行動」才有機會降低肺癌死亡率，別讓未來５年的癌症防治策略再跳票，台灣也應有國家層級的肺癌防治的智庫和政策討論平台。

另外，EIU也點出台灣電子煙管理待加強。國健署署長王英偉指出，目前正在進行《菸害防制法》修法，將禁止電子煙輸入、製造、販售及廣告，期望立法院下個會期可以通過。心理支持不足部份，國健署已在12月將肺癌先列入臨床治療指引中。

至於氡氣管理也被EIU評比沒有明確國家政策。台灣少數研究氡氣的國衛院群體健康科學研究所名譽研究員熊昭指出，這是國外常見肺癌致病因子之一，台灣卻很少有相關資料，建議政府要把資料建立起來。

原能會輻射防護處副處長高熙玫回應，氡氣存在於岩石和土壤中，會隨地質條件不同而有溢散差異，若用在建物上，當通風差，濃度就會增加。氡氣濃度的國際標準以每立方米300貝克為上限，超標有公共危害之虞，應加強通風。

但高熙玫指出，國內建物的氡氣濃度約每立方米10-20貝克，去年起啟動4年計畫，調查17家地下室營業場所，目前發現氡氣濃度最高是每立方米41貝克，評估影響也不大。

David Humphreys強調，這個報告不是要進行排名比較，是希望可以提供推進的方式。楊泮池認為，我們不是WHO會員國，資料只能從國際期刊而來，台灣做了不少研究但都沒有發表，未來應鼓勵期刊發表。對此，王英偉也承諾，將開放國健署資料庫供學者使用，並增加國際期刊的發表，增加台灣研究的能見度。