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山域嚮導如虛設 山界重啟討論「商業團強制配備」
政院去年10月開放山林，受到新冠肺炎疫情催化，登山人數暴增，今年以來山難頻傳，山界近來重啟催生山域嚮導證從現行「資格證」轉「執業證」，主張商業團需有嚮導證才可帶隊上山，藉此提供正確山林教育。
不過，山界人士直言，現在的嚮導制度形同虛設，政府應該支持制度。但最困難的恐怕是連何謂「登山商業團」，都須重新定義。
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【嚮導失靈／上】山林開放亂象多 山界疾呼：商業登山團強制配嚮導
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