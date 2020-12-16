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推廣癌篩卻發現自己罹癌 郭瑩璱出書助癌友療癒
高雄市衛生局簡任技正郭瑩璱今天發表國內第一本圖文結合音樂及花藝創作的新書「寧靜的手作時光」，自曝16年前承辦乳癌防治宣導時，卻意外發現自己也罹患早期乳癌，所幸術後已痊癒，治療期間她藉由手作花藝及音樂創作紓壓，相關的創作集結成冊，期待能鼓勵癌友走出生命低谷。
郭瑩璱發表新書，過去常共同到偏鄉推廣乳癌篩檢的高醫大附設醫院前院長侯明鋒及聯合醫院院長張宏泰兩位「革命夥伴」都特別出席。侯明鋒說，當年郭瑩璱任原高雄縣衛生局癌症防治承辦人，幫婦女朋友做癌症篩檢。她不只具護理行政長才，也懂花藝及歌曲創作，過去他當小港醫院院長時，還邀她去教導醫護人員花藝創作。
張宏泰則說，郭瑩璱一直以照顧市民健康為職志，過去長期與她共同推動乳癌篩檢，即見識到她的細心及熱忱。
郭瑩璱說，16年前她推廣乳癌篩檢，也篩出自己罹患早期乳癌，進而接受治療，深知箇中辛苦，期待這本結合音樂與花藝的創作，能為病友帶來鼓舞力量。
她說，寧靜的手作時光」自2015年開始彙集、拍下自己創作的永生花作品，分享手作花藝，也探索生命成長，適合各年齡層，在欣賞花藝與文章的同時，透過QR Code掃描，也能聆聽她的歌聲與音樂，是多重的心靈饗宴。
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