職場面試地雷區 專家：這些話你不該說！

就算你的前東家很糟，也別在面試官前報怨！職場新鮮人在找新工作面試時，常喜歡用動聽或強而有力的語句應對面試官，想藉此達到「出奇制勝」的效果。但有些在答題當下看似合適的回覆卻有可能在面試後讓考官對你的印象有所扣分。

美國商業媒體《CNBC》和生涯顧問公司共同整理出了六句在面試時容易出現，但卻可能讓自己碰壁的回答，希望讓職場新鮮人們不要被自己的印象被扣分。

回覆應具體勿諂媚

「我是對工作熱情且主動的人。」很多求職者在面試官詢問他們在面對工作的抗壓性或特質時會有這樣的回答，但事實上面試官對於類似的回答已經聽過無數遍了。若面試官接著請你闡述原因那倒還算理想的情況，但最糟的，也是最常發生的情形是他們會對你的回應感到失望而直接進行下個問題。

「五年內，我希望能坐上您的位子。」不要認為這樣的答案會讓你可能的上司覺得被阿諛奉承，他們只會認為你不切實際和輕浮。反之，你可以述說自己在該公司內能夠成長之處，立基於你正在面試的職位並強調自己具備的技能，以及這些能力如何長期的幫助公司。

別講前東家壞話

「我不喜歡我的前東家。」就算你在前東家的遭遇有多遭，絕對不要講前上司的壞話！當考官問你離開前個公司的原因，承認自己不適合前東家會是比較好的做法。或是可以提到自己在上個工作學到了些什麼，而那些又將如何幫助你勝任新職位的工作。

「我最大的弱點，就是我是個完美主義者。」沒有人是完美的，所以更好的回答是：我還太軟弱，以致於我無法接受任何疏失。「缺點」通常會是面試官很在意的問題之一，所以在面試前就需要準備好有深度的回答，生涯顧問公司Work it Daily創辦人唐娜建議，求職者們可以請教自己信任的前上司或是同事對於自己的看法，這會有助於客觀敘述的呈現，不讓面試時的回答過於空泛。

面試前先做功課

「可以告訴我更多關於貴司的事嗎？」招募人員花時間研究你的履歷和背景，因此也會期待你花一樣的時間針對他們公司做功課。帶著對公司的不了解前往面試是一種對公司的不尊重，也會讓考官對你留下不好的印象。

了解一間公司的員工福利固然重要，但你絕對不該在面試的開頭就提出這類的問題，這只會讓面試官對你應徵該工作的動機感到懷疑。第一印象對面試來說是非常重要的，所以在還沒有太多與公司的互動前，不要太早提及有關酬勞或是福利的事情，否則會讓自己大大被扣分。

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