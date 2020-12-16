快訊

莫斯科芭蕾舞團首演取消 二採結果延至17日公布

誤開400萬發票紅衣女客歸還 業者豪請吃一年份麻糬！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

職場面試地雷區 專家：這些話你不該說！

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導

就算你的前東家很糟，也別在面試官前報怨！職場新鮮人在找新工作面試時，常喜歡用動聽或強而有力的語句應對面試官，想藉此達到「出奇制勝」的效果。但有些在答題當下看似合適的回覆卻有可能在面試後讓考官對你的印象有所扣分。

美國商業媒體《CNBC》和生涯顧問公司共同整理出了六句在面試時容易出現，但卻可能讓自己碰壁的回答，希望讓職場新鮮人們不要被自己的印象被扣分。

回覆應具體勿諂媚

「我是對工作熱情且主動的人。」很多求職者在面試官詢問他們在面對工作的抗壓性或特質時會有這樣的回答，但事實上面試官對於類似的回答已經聽過無數遍了。若面試官接著請你闡述原因那倒還算理想的情況，但最糟的，也是最常發生的情形是他們會對你的回應感到失望而直接進行下個問題。

「五年內，我希望能坐上您的位子。」不要認為這樣的答案會讓你可能的上司覺得被阿諛奉承，他們只會認為你不切實際和輕浮。反之，你可以述說自己在該公司內能夠成長之處，立基於你正在面試的職位並強調自己具備的技能，以及這些能力如何長期的幫助公司。

別講前東家壞話

「我不喜歡我的前東家。」就算你在前東家的遭遇有多遭，絕對不要講前上司的壞話！當考官問你離開前個公司的原因，承認自己不適合前東家會是比較好的做法。或是可以提到自己在上個工作學到了些什麼，而那些又將如何幫助你勝任新職位的工作。

「我最大的弱點，就是我是個完美主義者。」沒有人是完美的，所以更好的回答是：我還太軟弱，以致於我無法接受任何疏失。「缺點」通常會是面試官很在意的問題之一，所以在面試前就需要準備好有深度的回答，生涯顧問公司Work it Daily創辦人唐娜建議，求職者們可以請教自己信任的前上司或是同事對於自己的看法，這會有助於客觀敘述的呈現，不讓面試時的回答過於空泛。

面試前先做功課

「可以告訴我更多關於貴司的事嗎？」招募人員花時間研究你的履歷和背景，因此也會期待你花一樣的時間針對他們公司做功課。帶著對公司的不了解前往面試是一種對公司的不尊重，也會讓考官對你留下不好的印象。

了解一間公司的員工福利固然重要，但你絕對不該在面試的開頭就提出這類的問題，這只會讓面試官對你應徵該工作的動機感到懷疑。第一印象對面試來說是非常重要的，所以在還沒有太多與公司的互動前，不要太早提及有關酬勞或是福利的事情，否則會讓自己大大被扣分。

【更多精采內容，詳見

面試 新鮮人

延伸閱讀

嫌橘子太酸？ 專家「1撇步」瞬間變超甜

應徵藥局助理考背詩、唸台語 她問薪資被嗆：又還沒錄取

參加劍橋大學線上面試 竟擺出罐頭塔

面試找上門又突然飛了讓求職者嘆被耍 網共鳴：這是常態

相關新聞

3522家院所須還健保112億元 健保署致歉：不會計息

今年受疫情衝擊，醫療院所就診量下滑，為了幫助醫療院所維持營運所需之經費，健保署今年根據去年同期核定之費用提撥暫付款，待結算...

學生票搭淡海輕軌 單趟優惠10元3個月

淡海輕軌藍海線第一期今年11月公車，包括2年前通車的綠山線，輕軌沿線附近有5所大學，新北捷運公司指出，為了鼓勵學生搭乘輕...

掩埋場、資收場頻頻火災 幕後真相令人驚心

各地掩埋場、資源回收物轉運站近來頻頻失火，除與清潔隊員管理不當有關，地方也常傳出人為「加工」火災的耳語，環保官員透露，火...

生達製藥傳捷報 降血壓藥獲國家金質獎

國內老字號藥廠生達製藥今傳出捷報，所生產降血壓藥品（Co-Midis Tablets 倍壓妥錠80/5mg），榮獲202...

職場面試地雷區 專家：這些話你不該說！

就算你的前東家很糟，也別在面試官前報怨！職場新鮮人在找新工作面試時，常喜歡用動聽或強而有力的語句應對面試官，想藉此達到「出奇制勝」的效果。

《原子習慣》蟬聯暢銷 陳浩基小說續夯

台灣讀者下半年「報復性閱讀」，2020年讀電子書總計8,976萬6,091分鐘！Readmoo讀墨16日發布年度閱讀報告，執行長龐文真指出，台灣讀者，全...

民間估持續降雨至110年初 氣象局：應為統計結論

氣象局表示，關於持續降雨到明年初的說法，一般氣象預報會是8至10天內的情況，長期預報多依統計做出結論，不確定性較高；但這...

101煙火經費縮水一半以上 照舊施放300秒

台北101跨年煙火如期施放，將是全球唯三施放跨年煙火的國家。今（16）日公布跨年煙火模擬動畫，投入經費2,500萬元，時...

元旦連假前一天 國5恐塞15小時

交通部高速公路局預計元旦前一天，國5從早上9時到隔天凌晨0時南向南港系統至坪林易有壅塞情形，連假首日預計凌晨4時到下午4...

168元親民價！萊爾富2021年「開運福袋」、「發財卡」限量開賣

每年農曆春節就是要買福袋搏個好采頭，萊爾富推出限量21萬包的「開運福袋」與限量34萬張的「發財卡」搶攻春節商機，提供多元...

東線小叮噹火車頭回花蓮展示 打造新觀光亮點

原先在台北車站後站的「東線小叮噹」火車頭，經過花蓮吉安鄉公所爭取，規畫運至干城火車站旁的櫻花公園。未來將結合一旁的鐵路，...

台北101跨年煙火動畫公布 時長300秒

交通部長林佳龍、台北101董事長張學舜、總經理張振亞等人，今天一同出席台北101跨年主秀煙火動畫公布記者會。

熱門新聞

他搭捷運一個舉動惹怒女友 被嗆「你人品有問題」遭分手

北部雨到何時？ 彭啟明：明後天短暫空檔 至少到明年初

嘉惠金門鄉親！華信航空金門航線即日起放大機型

影／嘉義獵龍集團自製彈弓 捕獲近百隻「生態通緝犯」

貓羅溪群牛「非洲大遷徙」 為了安全彰化縣府要查

疫情期間暫付款分期得加5％利息 醫砲轟健保：土匪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。